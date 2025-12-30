Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Томской области получили более 326 млн рублей на покупку техники - РИА Новости, 30.12.2025
11:58 30.12.2025
Аграрии Томской области получили более 326 млн рублей на покупку техники
Аграрии Томской области получили более 326 млн рублей на покупку техники

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области выделил аграриям более 326,6 миллиона рублей на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, аграрии из области приобрели в этом году 87 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе семь тракторов, десять зерноуборочных комбайнов, два ягодоуборочных комбайна, один кормоуборочный, а также погрузчики, опрыскиватели, оборудование для зерносушильных комплексов и другую технику.
Помимо этого, в 2025 году открыто новое направление финансового обеспечения части затрат на модернизацию сельскохозяйственного производства. Так, аграрий заключает договор на приобретение техники, вносит 10% предоплаты и обращается за государственной поддержкой в размере от 30% до 80% в зависимости от вида техники. Оставшуюся часть стоимости сельхозпроизводитель оплачивает собственными или кредитными средствами либо с использованием механизма лизинга.
Участниками ярмарок выходного дня в Рязани стали 160 предпринимателей
