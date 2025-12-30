Аграрии Томской области получили более 326 млн рублей на покупку техники

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области выделил аграриям более 326,6 миллиона рублей на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, аграрии из области приобрели в этом году 87 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе семь тракторов, десять зерноуборочных комбайнов, два ягодоуборочных комбайна, один кормоуборочный, а также погрузчики, опрыскиватели, оборудование для зерносушильных комплексов и другую технику.