12:09 29.12.2025
Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в России
авто
россия
елабуга
набережные челны
ford motor
соллерс
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
авто, россия, елабуга, набережные челны, ford motor, соллерс, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Авто, Россия, Елабуга, Набережные Челны, Ford Motor, Соллерс, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала заявки на регистрацию двух товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, две заявки с логотипом компании на русском и английском языках поступили в ведомство в декабре 2025 года.
В случае регистрации в России под товарными знаками "Форд" и "Ford" компания сможет продавать запчасти для автомобилей, программы и компьютерное оборудование для транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию.
Компания Ford остановила производство автомобилей в России в 2019 году. Позднее в октябре 2022 года Ford Motor Company продала долю 49% в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" - ООО "Соллерс Форд".
"Соллерс" стал обладателем доли в 100% в автосборочном и моторном заводах в Елабуге, а также автомобильном заводе в Набережных Челнах. Уточнялось, что Ford сохранил за собой возможность обратного выкупа активов в течение пяти лет.
АвтоРоссияЕлабугаНабережные ЧелныFord MotorСоллерсФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
