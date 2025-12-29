https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065465424.html
"Убьет еще сотни тысяч". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
"Убьет еще сотни тысяч". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 29.12.2025
"Убьет еще сотни тысяч". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Затягивание переговорного процесса Владимиром Зеленским приведет к капитуляции киевского режима, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 29.12.2025
"Убьет еще сотни тысяч". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Депутат Дмитрук: затягивание переговоров приведет к капитуляции киевского режима