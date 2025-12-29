Рейтинг@Mail.ru
"Убьет еще сотни тысяч". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 29.12.2025 (обновлено: 19:27 29.12.2025)
"Убьет еще сотни тысяч". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Затягивание переговорного процесса Владимиром Зеленским приведет к капитуляции киевского режима, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 29.12.2025
"Убьет еще сотни тысяч". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском

Депутат Дмитрук: затягивание переговоров приведет к капитуляции киевского режима

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Затягивание переговорного процесса Владимиром Зеленским приведет к капитуляции киевского режима, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«
"Нужно создать еще 150 групп. Провести 150 встреч. Подождать, пока Зеленский убьет еще пару сотен тысяч людей и украдет еще пару десятков миллиардов. Так, плавно и системно, мы придем к логичной капитуляции режима. И только после этого можно будет вступать в реальный переговорный процесс", — написал он.
Депутат также отметил, что не ожидает проведения президентских выборов и референдумов на территории Украины.

Переговоры во Флориде

Накануне Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам президент США заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку есть риск потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на сто процентов. Он также анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАФлоридаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Обсуждения
