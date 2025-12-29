Рейтинг@Mail.ru
"Принять яд": на Западе рассказали, зачем Зеленского привели к Трампу
06:40 29.12.2025 (обновлено: 07:05 29.12.2025)
"Принять яд": на Западе рассказали, зачем Зеленского привели к Трампу
"Принять яд": на Западе рассказали, зачем Зеленского привели к Трампу

Гэллоуэй: встреча с Трампом была попыткой политического самоубийства Зеленского

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Зеленский мог приехать во Флориду для того, чтобы сохранить лицо и совершить политическое самоубийство в безвыходной ситуации, заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в эфире YouTube-канала.
Мар-а-Лаго всегда кто-то оказывается в проигрыше. <…> Возможно, сегодня была попытка Зеленского сохранить лицо и вынужденно принять яд, но в окружении множества именитых джентльменов и леди, по сути, при полном параде Белого дома Трампа", — отметил он.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
00:52
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Полная капитуляция": журналист высказался о звонке Трампа Путину
02:11
 
В миреФлоридаВеликобританияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжордж ГэллоуэйМирный план США по УкраинеСША
 
 
