Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим ответит за преступления, заявила Захарова - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/zakharova-2065509163.html
Киевский режим ответит за преступления, заявила Захарова
Киевский режим ответит за преступления, заявила Захарова - РИА Новости, 29.12.2025
Киевский режим ответит за преступления, заявила Захарова
Киевский режим ответит за свои преступления, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T20:27:00+03:00
2025-12-29T20:27:00+03:00
в мире
россия
новгородская область
сша
мария захарова
владимир зеленский
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20251229/ataka-2065506270.html
https://ria.ru/20251229/ataka-2065504947.html
россия
новгородская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, новгородская область, сша, мария захарова, владимир зеленский, сергей лавров
В мире, Россия, Новгородская область, США, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Киевский режим ответит за преступления, заявила Захарова

Захарова: киевский режим ответит за свои преступления

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Киевский режим ответит за свои преступления, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Турецкий эксперт назвал самоубийственной атаку Киева на резиденцию Путина
Вчера, 20:00
Захарова в Telegram-канале обратила внимание на сообщения СМИ о том, что Владимир Зеленский попытался в своих заявлениях уйти от ответственности за попытку теракта.
"Ложь - это заявления Зеленского по Буче. Ложь - это заявления Зеленского про якобы "украденных Россией" детей. Ложь - это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова - это правда, и за эти преступления киевский режим ответит", - написала Захарова.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Слуцкий прокомментировал атаку Киева на резиденцию Путина
Вчера, 19:51
 
В миреРоссияНовгородская областьСШАМария ЗахароваВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала