Киевский режим ответит за преступления, заявила Захарова

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Киевский режим ответит за свои преступления, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Захарова в Telegram-канале обратила внимание на сообщения СМИ о том, что Владимир Зеленский попытался в своих заявлениях уйти от ответственности за попытку теракта.
"Ложь - это заявления Зеленского по Буче. Ложь - это заявления Зеленского про якобы "украденных Россией" детей. Ложь - это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова - это правда, и за эти преступления киевский режим ответит", - написала Захарова.