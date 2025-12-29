Рейтинг@Mail.ru
Захарян пропустил тренировку "Реал Сосьедад" из-за гриппа
Футбол
 
19:03 29.12.2025
Захарян пропустил тренировку "Реал Сосьедад" из-за гриппа
Захарян пропустил тренировку "Реал Сосьедад" из-за гриппа - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Захарян пропустил тренировку "Реал Сосьедад" из-за гриппа
Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустил первую тренировку команды в общей группе после католических... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
футбол
спорт
арсен захарян
атлетико (мадрид)
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
Новости
спорт, арсен захарян, атлетико (мадрид), реал сосьедад, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Атлетико (Мадрид), Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу
Захарян пропустил тренировку "Реал Сосьедад" из-за гриппа

Захарян пропустил первую после назначения Матараццо тренировку "Реал Сосьедад"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустил первую тренировку команды в общей группе после католических рождественских праздников из-за гриппа, сообщает Mundo Deportivo.
В понедельник "Реал Сосьедад" провел первую открытую тренировку после смены тренера. Ранее 20 декабря баскский клуб сообщил о назначении на пост американца Пеллегрино Матараццо.
По информации издания, Захарян не тренировался в общей группе из-за гриппа. При этом полузащитник присутствовал на базе, но выполнял индивидуальные упражнения в тренажерном зале, после чего покинул тренировку. В клубе ожидают, что россиянин присоединится к общей группе во вторник.
"Реал Сосьедад" с 17 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Баскская команда 4 января примет мадридский "Атлетико" в рамках 18-го тура Ла Лиги.
В "Реал Сосьедад" ответили на вопрос о вероятности ухода Захаряна в аренду
15 июля, 14:15
 
ФутболСпортАрсен ЗахарянАтлетико (Мадрид)Реал СосьедадЧемпионат Испании по футболу
 
