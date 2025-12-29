https://ria.ru/20251229/zaharjan-2065495719.html
Захарян пропустил тренировку "Реал Сосьедад" из-за гриппа
Захарян пропустил тренировку "Реал Сосьедад" из-за гриппа - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Захарян пропустил тренировку "Реал Сосьедад" из-за гриппа
Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустил первую тренировку команды в общей группе после католических... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T19:03:00+03:00
2025-12-29T19:03:00+03:00
2025-12-29T19:14:00+03:00
футбол
спорт
арсен захарян
атлетико (мадрид)
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
Захарян пропустил тренировку "Реал Сосьедад" из-за гриппа
Захарян пропустил первую после назначения Матараццо тренировку "Реал Сосьедад"