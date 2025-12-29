Зеленский атакой на резиденцию поставил себя за рамки права, заявила Яровая

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский приказом об атаке на резиденцию президента РФ поставил себя за грань всех норм международного права, "вывел себя за периметр" тех, с кем можно вести диалог, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.