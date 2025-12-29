Рейтинг@Mail.ru
Зеленский атакой на резиденцию поставил себя за рамки права, заявила Яровая - РИА Новости, 29.12.2025
23:01 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/yarovaya-2065524283.html
Зеленский атакой на резиденцию поставил себя за рамки права, заявила Яровая
Владимир Зеленский приказом об атаке на резиденцию президента РФ поставил себя за грань всех норм международного права, "вывел себя за периметр" тех, с кем... РИА Новости, 29.12.2025
в мире
россия
украина
новгородская область
владимир зеленский
владимир путин
ирина яровая
госдума рф
россия
украина
новгородская область
Зеленский атакой на резиденцию поставил себя за рамки права, заявила Яровая

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский приказом об атаке на резиденцию президента РФ поставил себя за грань всех норм международного права, "вывел себя за периметр" тех, с кем можно вести диалог, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Зеленский приказом, который он отдал, поставил себя за грань всех норм международного права и вывел себя за периметр тех субъектов, с которыми в принципе можно вести какой-либо диалог. Фактически Украина сегодня управляется террористом, который представляет колоссальную международную угрозу для всех стран без исключения", - сказала Яровая журналистам.
Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что нападение на резиденцию президента РФ, верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ - это не только преступление против Российской Федерации, но и преступление против мира и безопасности человечества.
"Очевидно, что Зеленский и его подельники изначально никогда не считали и не считают народ Украины для себя родным и важным. И это объясняет, почему столь варварски, методично и безумно, последовательно Зеленский и его приспешники разрушали и разрушают саму Украину. Но факт остается фактом, что Зеленский сегодня не является субъектом, которого можно отнести к субъектам международного права", - заключила она.
