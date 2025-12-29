Зеленский атакой на резиденцию поставил себя за рамки права, заявила Яровая

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский приказом об атаке на резиденцию президента РФ поставил себя за грань всех норм международного права, "вывел себя за периметр" тех, с кем можно вести диалог, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Зеленский приказом, который он отдал, поставил себя за грань всех норм международного права и вывел себя за периметр тех субъектов, с которыми в принципе можно вести какой-либо диалог. Фактически Украина сегодня управляется террористом, который представляет колоссальную международную угрозу для всех стран без исключения", - сказала Яровая журналистам.
Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что нападение на резиденцию президента РФ, верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ - это не только преступление против Российской Федерации, но и преступление против мира и безопасности человечества.
"Очевидно, что Зеленский и его подельники изначально никогда не считали и не считают народ Украины для себя родным и важным. И это объясняет, почему столь варварски, методично и безумно, последовательно Зеленский и его приспешники разрушали и разрушают саму Украину. Но факт остается фактом, что Зеленский сегодня не является субъектом, которого можно отнести к субъектам международного права", - заключила она.