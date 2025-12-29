https://ria.ru/20251229/vzyatka-2065465607.html
СК завершил расследование дела экс-главы НИИ Минобороны о взятках
СК завершил расследование дела экс-главы НИИ Минобороны о взятках - РИА Новости, 29.12.2025
СК завершил расследование дела экс-главы НИИ Минобороны о взятках
Завершено расследование дела начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:54:00+03:00
2025-12-29T16:54:00+03:00
2025-12-29T16:54:00+03:00
происшествия
россия
андрей протасов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009301421_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_5a20c51483fb53c42191d35a79822a7a.jpg
https://ria.ru/20251229/sud-2065444344.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009301421_0:0:937:703_1920x0_80_0_0_db83d9386e5632adbbd4a58dcf33a529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, андрей протасов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Андрей Протасов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела экс-главы НИИ Минобороны о взятках
СК завершил расследование дела начальника НИИ Минобороны, обвиняемого во взятках
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Завершено расследование дела начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток, сообщили
РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России
завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ФГБУ "27 Центральный научно-исследовательский институт" Минобороны России Андрея Протасова
, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также превышении должностных полномочий (пункты "в", "е" части 3 статьи 286, пункт "в" части 5 статьи 290, часть 2 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, установлено, что в 2014–2024 годах научно-исследовательским институтом выполнялся контракт с иностранным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Отмечается, что на Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, которой устанавливались дополнительные выплаты. По данным ведомства, в 2020–2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.
"По ходатайству военного следователя Протасову судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Протасова наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что по уголовному делу изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены очные ставки, собраны иные доказательства, подтверждающие вину Протасова в совершении преступления.