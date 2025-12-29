СК завершил расследование дела экс-главы НИИ Минобороны о взятках

Согласно сообщению, установлено, что в 2014–2024 годах научно-исследовательским институтом выполнялся контракт с иностранным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Отмечается, что на Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, которой устанавливались дополнительные выплаты. По данным ведомства, в 2020–2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.