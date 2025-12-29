Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела экс-главы НИИ Минобороны о взятках - РИА Новости, 29.12.2025
16:54 29.12.2025
СК завершил расследование дела экс-главы НИИ Минобороны о взятках
СК завершил расследование дела экс-главы НИИ Минобороны о взятках - РИА Новости, 29.12.2025
СК завершил расследование дела экс-главы НИИ Минобороны о взятках
Завершено расследование дела начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК... РИА Новости, 29.12.2025
происшествия, россия, андрей протасов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Андрей Протасов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела экс-главы НИИ Минобороны о взятках

СК завершил расследование дела начальника НИИ Минобороны, обвиняемого во взятках

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыНачальник ФГБУ "27 ЦНИИ" Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы
Начальник ФГБУ 27 ЦНИИ Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Начальник ФГБУ "27 ЦНИИ" Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Завершено расследование дела начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ФГБУ "27 Центральный научно-исследовательский институт" Минобороны России Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также превышении должностных полномочий (пункты "в", "е" части 3 статьи 286, пункт "в" части 5 статьи 290, часть 2 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, установлено, что в 2014–2024 годах научно-исследовательским институтом выполнялся контракт с иностранным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Отмечается, что на Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, которой устанавливались дополнительные выплаты. По данным ведомства, в 2020–2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.
"По ходатайству военного следователя Протасову судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Протасова наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что по уголовному делу изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены очные ставки, собраны иные доказательства, подтверждающие вину Протасова в совершении преступления.
Бывший замгубернатора Кубани Сергей Власов в зале суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку
ПроисшествияРоссияАндрей ПротасовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
