В Челябинской области задержали экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Бывший заместитель начальника собственной безопасности главного управления МВД по Челябинской области Максим Блинников задержан по подозрению в получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при участии ОРЧ СБ (оперативно-розыскной части собственной безопасности – ред.) ГУ МВД России по Челябинской области 29 декабря задержан заместитель начальника собственной безопасности ГУМВД по Челябинской области полковник полиции Блинников Максим Сергеевич, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Блинников был уволен из органов МВД России 24 декабря 2025 года", – рассказал собеседник агентства.

По данным источника, в период с 2023 по 2025 годы полковник полиции Блинников неоднократно получал взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за общее покровительство его деятельности.

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении должностного лица по части 6 статьи 290 УК России (получение взятки).