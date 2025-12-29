https://ria.ru/20251229/vzyatka-2065282160.html
В Челябинской области задержали экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД
В Челябинской области задержали экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД - РИА Новости, 29.12.2025
В Челябинской области задержали экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД
Бывший заместитель начальника собственной безопасности главного управления МВД по Челябинской области Максим Блинников задержан по подозрению в получении... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T07:50:00+03:00
2025-12-29T07:50:00+03:00
2025-12-29T07:50:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251226/sk-2064817863.html
https://ria.ru/20251222/vzyatka-2063778129.html
россия
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области задержали экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД
Экс-замглавы собственной безопасности челябинского ГУМВД заподозрили во взятке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Бывший заместитель начальника собственной безопасности главного управления МВД по Челябинской области Максим Блинников задержан по подозрению в получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Сотрудниками УФСБ России
по Челябинской области
при участии ОРЧ СБ (оперативно-розыскной части собственной безопасности – ред.) ГУ МВД России по Челябинской области 29 декабря задержан заместитель начальника собственной безопасности ГУМВД по Челябинской области полковник полиции Блинников Максим Сергеевич, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Блинников был уволен из органов МВД России 24 декабря 2025 года", – рассказал собеседник агентства.
По данным источника, в период с 2023 по 2025 годы полковник полиции Блинников неоднократно получал взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за общее покровительство его деятельности.
Региональное управление СК
РФ возбудило уголовное дело в отношении должностного лица по части 6 статьи 290 УК России (получение взятки).
Проводятся следственно-оперативные действия по месту службы и жительства фигуранта, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в правоохранительных органах.