В Челябинской области задержали экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД
07:50 29.12.2025
В Челябинской области задержали экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД
В Челябинской области задержали экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД - РИА Новости, 29.12.2025
В Челябинской области задержали экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В Челябинской области задержали экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Бывший заместитель начальника собственной безопасности главного управления МВД по Челябинской области Максим Блинников задержан по подозрению в получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при участии ОРЧ СБ (оперативно-розыскной части собственной безопасности – ред.) ГУ МВД России по Челябинской области 29 декабря задержан заместитель начальника собственной безопасности ГУМВД по Челябинской области полковник полиции Блинников Максим Сергеевич, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Блинников был уволен из органов МВД России 24 декабря 2025 года", – рассказал собеседник агентства.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Экс-главу филиала строительного управления осудили за взятки на контрактах
26 декабря, 11:48
По данным источника, в период с 2023 по 2025 годы полковник полиции Блинников неоднократно получал взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за общее покровительство его деятельности.
Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении должностного лица по части 6 статьи 290 УК России (получение взятки).
Проводятся следственно-оперативные действия по месту службы и жительства фигуранта, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в правоохранительных органах.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Против сотрудников администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке
22 декабря, 10:54
 
