Волейболисты "Зенита" обыграли "Кузбасс" в матче чемпионата России
Волейбол
 
18:34 29.12.2025
Волейболисты "Зенита" обыграли "Кузбасс" в матче чемпионата России
Петербургский "Зенит" обыграл кемеровский "Кузбасс" в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу.
https://ria.ru/20251226/volejbol-2064992144.html
Волейболисты "Зенита" обыграли "Кузбасс" в матче чемпионата России

Волейболисты "Кузбасса" потерпели седьмое поражение подряд в чемпионате России

© Фото : Пресс-служба волейбольного клуба "Зенит"Волейболисты петербургского "Зенита"
Волейболисты петербургского Зенита - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Пресс-служба волейбольного клуба "Зенит"
Волейболисты петербургского "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл кемеровский "Кузбасс" в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:14) в пользу хозяев.
"Зенит" с 11 победами при четырех поражениях занимает четвертое место в таблице чемпионата страны. Проигравший седьмой матч подряд "Кузбасс" (2-13) располагается на предпоследней, 15-й строчке.
Волейбол - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Локомотив" в матче чемпионата России
26 декабря, 22:00
 
ВолейболСпортРоссияСанкт-ПетербургСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Зенит (Санкт-Петербург)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
