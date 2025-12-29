Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле обвинили США в агрессивной попытке вернуть Латинскую Америку - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/venesuela-2065281570.html
В Венесуэле обвинили США в агрессивной попытке вернуть Латинскую Америку
В Венесуэле обвинили США в агрессивной попытке вернуть Латинскую Америку - РИА Новости, 29.12.2025
В Венесуэле обвинили США в агрессивной попытке вернуть Латинскую Америку
Правительство США во главе с Дональдом Трампом прибегает к агрессии в попытке вернуть утраченные позиции в Латинской Америке на фоне усиления влияния в регионе... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T07:44:00+03:00
2025-12-29T07:44:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
chevron
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
https://ria.ru/20251227/tramp-2065009233.html
https://ria.ru/20251217/ekspert-2062553028.html
https://ria.ru/20251118/tramp-2055609614.html
сша
латинская америка
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, латинская америка, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, chevron , государственный департамент сша, ford motor
В мире, США, Латинская Америка, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Chevron , Государственный департамент США, Ford Motor
В Венесуэле обвинили США в агрессивной попытке вернуть Латинскую Америку

РИА Новости: Хименес заявил, что США пытаются вернуть Латинскую Америку

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Вид на город Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 29 дек - РИА Новости. Правительство США во главе с Дональдом Трампом прибегает к агрессии в попытке вернуть утраченные позиции в Латинской Америке на фоне усиления влияния в регионе таких стран, как Китай и Россия, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Хильберто Хименес.
"По сути, произошло крайне значительное продвижение этих двух стран - Китая и России - в латиноамериканском и карибском регионе, и теперь, в результате ошибочного подхода Госдепартамента США, они вновь обращают свой взор на Латинскую Америку, но уже с канонерками, то есть с агрессией", - сказал Хименес, возглавляющий партию "Народное избирательное движение".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В РАН объяснили, зачем Трамп давит на Венесуэлу
27 декабря, 02:57
По словам парламентария, Вашингтон действует с позиции силы, стремясь навязать свою волю силой оружия, через военные маневры, которые, по его мнению, напоминают войну в Персидском заливе 1990-х годов.
С августа США развернули в Карибском море эсминцы, атомную подводную лодку, авианосец USS Gerald R. Ford и более 4 тысяч военнослужащих. За это время военные нанесли около 30 ударов по предполагаемым катерам наркоторговцев и захватили два подсанкционных нефтяных танкера с венесуэльской нефтью.
"Они (США -ред.) покинули Латинскую Америку, и туда пришли русские и китайцы с иным видением международных соглашений. Подход этих двух стран к Латинской Америке заключается в содействии развитию - в отношениях, основанных не только на уважении суверенитета, но и на соблюдении международного права", - указал Хименес.
Комментируя прямые угрозы США в адрес правительства Николаса Мадуро, депутат напомнил, что оба президентских срока Трампа - первый в 2017–2021 годах и второй, начавшийся в январе 2025 года, - были отмечены агрессивной политикой в отношении Венесуэлы.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Ученый рассказал, на что направлено решение США о блокаде танкеров
17 декабря, 10:02
"Это не новость, что президент Трамп говорит о военном пути как о возможном варианте. Вспомним его первый срок, когда он заявлял, что все карты лежат на столе. То есть угроза военного, вооружённого противостояния с Венесуэлой существует ещё со времён его первой администрации", - сказал собеседник агентства.
Одной из причин этих действий, по словам Хименеса, является ситуация в энергетике США. Так, он отметил истощение там нефтяных резервов и сильную зависимость от внешних поставок, поскольку национальное производство составляет 13 миллионов баррелей в сутки, а потребление - 20.
"Мы знаем, что ранее они закупали нефть на российском рынке, но после конфликта на Украине Россия перестала быть поставщиком, и, без сомнения, теперь их внимание сосредоточено на Венесуэле", - заявил депутат.
Хименес в этой связи указал на противоречие в политике администрации Трампа, связанное с тем, что американская нефтяная компания Chevron имеет лицензию и продолжает активную деятельность в Венесуэле.
"Реальность такова, что Chevron продолжает вывозить из Венесуэлы почти 200 тысяч баррелей нефти в сутки. Несмотря на грабёж, на всё, что мы видим, несмотря на санкции и блокаду, Chevron обладает специальной лицензией на добычу и вывоз этих 200 тысяч баррелей в день. А их могло бы быть и больше", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Офицер ВМС объяснил агрессивную политику Трампа в Латинской Америке
18 ноября, 04:06
 
В миреСШАЛатинская АмерикаВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроChevronГосударственный департамент СШАFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала