03:40 29.12.2025
Юрист рассказал об изменениях в правилах возврата товаров
Возврат товаров, купленных в 2025 году, с 1 января 2026 года будет оформляться кассовыми чеками, в которых указана старая ставка НДС, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2025
Юрист рассказал об изменениях в правилах возврата товаров

Покупатели оплачивают товары на кассе в супермаркете "Ашан Сити"
Покупатели оплачивают товары на кассе в супермаркете "Ашан Сити" . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Возврат товаров, купленных в 2025 году, с 1 января 2026 года будет оформляться кассовыми чеками, в которых указана старая ставка НДС, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Маркетплейсы рассказали о правилах возврата товаров в праздники
25 декабря, 08:14
"Продавцам, использующим ККТ (контрольно-кассовую технику - ред.) нужно учесть, что возврат товаров после 1 января 2026 года, приобретенных в 2025 году, нужно оформлять кассовыми чеками, где указана старая ставка НДС", - рассказал Хаминский.
При этом, как отметил юрист, Федеральная налоговая служба (ФНС) поручила территориальным инспекциям в I квартале 2026 года информировать налогоплательщиков о повышении НДС и формировании отчетности с новой ставкой, а не контролировать правильность ее отображения в фискальных документах ККТ.
Роспотребнадзор рассказал, когда можно оформить возврат косметики
29 ноября, 04:25
