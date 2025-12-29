Юрист рассказал об изменениях в правилах возврата товаров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Возврат товаров, купленных в 2025 году, с 1 января 2026 года будет оформляться кассовыми чеками, в которых указана старая ставка НДС, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.