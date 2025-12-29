На Петербургской бирже рассказали о причинах роста цен на топливо

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сезонный рост потребления бензина и дизельного топлива, плановые и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) привели к сложностям с поставкой топлива по железной дороге и к соответствующему росту топливных цен в опте летом и осенью, при этом с октября начался сезонный же откат цен и теперь они находятся на весенних уровнях, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.

"Рынок нефтепродуктов имеет ярко выраженную сезонность. Каждое лето потребление топлива на АЗС существенно вырастает. Рост потребления дизельного топлива связан с промышленной активностью, с сельским хозяйством, а бензина - с тем, что люди в теплый сезон начинают больше ездить", - прокомментировал он вопрос о причинах скачка биржевых котировок летом и осенью.

Также, добавил Карпов, летом проходят традиционные ремонты на НПЗ (зимой их нельзя делать по технологическим причинам) и снижается производство.

"А в этом году еще было достаточное количество внеплановых ремонтов. Из-за этого затягивалось исполнение какого-то количества обязательств по доставке и отгрузке топлива по железной дороге. Какие-то ситуации быстро разрешались, какие-то повторялись. Эти факторы в совокупности дали дополнительную нагрузку на поставки топлива на внутренний рынок", - добавил он.

При этом с октября на Петербургской бирже наблюдается корректировка цен на бензин. Сейчас они находятся на уровнях весны: по состоянию на 26 декабря марка Аи-92 стоит 52 653 рубля за тонну, Аи-95 - 58 107 рублей за тонну.

Как объяснил топ-менеджер торговой площадки, снижение цен связано с сезонностью. "Октябрь-декабрь - это традиционные периоды, когда высокий спрос на топливо охлаждается. И для этих периодов почти каждый год характерна корректировка цен", - отметил собеседник агентства.