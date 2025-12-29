Рейтинг@Mail.ru
Мамиашвили назвал лучших спортсменов года
14:14 29.12.2025
Мамиашвили назвал лучших спортсменов года
Мамиашвили назвал лучших спортсменов года
Мамиашвили назвал лучших спортсменов года
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что считает лучшими спортсменами 2025 года борца-вольника Заура...
Новости
Спорт, Александр Овечкин, Михаил Мамиашвили, Ангелина Мельникова, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Мамиашвили назвал лучших спортсменов года

Мамиашвили назвал Угуева, Мельникову и Овечкина лучшими спортсменами года

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что считает лучшими спортсменами 2025 года борца-вольника Заура Угуева, гимнастку Ангелину Мельникову и хоккеиста Александра Овечкина.
Угуев в текущем году выиграл чемпионат мира, Мельникова дважды победила на мировом первенстве, Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.
"В тройку лучших спортсменов года я включу Заура Угуева, Ангелину Мельникову и Александра Овечкина. Заур - действующий чемпион мира и яркий мировой лидер. Ангелина блестяще выступила на чемпионате мира. И, насколько я знаю, она в свое время была на грани принятия решения о завершении спортивной карьеры. А после этого дважды победить на чемпионате мира - дорогого стоит. И личные рекорды Саши Овечкина в НХЛ, конечно же, впечатляют. Жалко только, что наши партнеры не дали ему возможности сыграть за сборную России на Олимпийских играх", - сказал Мамиашвили.
Лакерник назвал лучшего фигуриста уходящего года
Александр Овечкин, Михаил Мамиашвили, Ангелина Мельникова, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
