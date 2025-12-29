Мамиашвили назвал лучших спортсменов года

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что считает лучшими спортсменами 2025 года борца-вольника Заура Угуева, гимнастку Ангелину Мельникову и хоккеиста Александра Овечкина.
Угуев в текущем году выиграл чемпионат мира, Мельникова дважды победила на мировом первенстве, Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.
"В тройку лучших спортсменов года я включу Заура Угуева, Ангелину Мельникову и Александра Овечкина. Заур - действующий чемпион мира и яркий мировой лидер. Ангелина блестяще выступила на чемпионате мира. И, насколько я знаю, она в свое время была на грани принятия решения о завершении спортивной карьеры. А после этого дважды победить на чемпионате мира - дорогого стоит. И личные рекорды Саши Овечкина в НХЛ, конечно же, впечатляют. Жалко только, что наши партнеры не дали ему возможности сыграть за сборную России на Олимпийских играх", - сказал Мамиашвили.
