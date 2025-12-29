Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 55 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 29.12.2025 (обновлено: 12:27 29.12.2025)
ВСУ потеряли более 55 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 55 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 55 военнослужащих ВСУ и девять авто,... РИА Новости, 29.12.2025
россия
ВСУ потеряли более 55 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли более 55 боевиков и 9 машин в зоне действий "Днепра" за сутки

Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 55 военнослужащих ВСУ и девять авто, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"(Группировкой войск "Днепр" - ред.) уничтожены более 55 украинских военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области и Садовое Херсонской области, добавили в Минобороны РФ.
