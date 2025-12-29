Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 29.12.2025
В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ
В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ
Укрепленный опорный пункт ВСУ в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области уничтожили бойцы группировки войск "Север" при помощи тяжелой огнеметной системы РИА Новости, 29.12.2025
харьковская область
В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ

Солнцепек группировки "Север" уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек". Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 дек - РИА Новости. Укрепленный опорный пункт ВСУ в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области уничтожили бойцы группировки войск "Север" при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" 6-го полка радиационной химической и биологической защиты, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Ставр".
"Выкатились на позицию, навелись и поразили цель - опорный пункт ВСУ. Нашу работу с воздуха корректировал расчет подразделений беспилотных систем. Мы с ними работаем слаженно, как одно целое. Мой расчет работает слаженно с начала специальной операции", - сказал командир расчета с позывным "Ставр".
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
﻿ВС России сорвали контратаку ВСУ в Сумской области
06:43
Он уточнил, что в опорном пункте в районе Волчанские Хутора в Харьковской области, по данным разведки, находились техника и скопление пехоты ВСУ.
Кадры уничтожения опорного пункта ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости.
