В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 дек - РИА Новости. Укрепленный опорный пункт ВСУ в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области уничтожили бойцы группировки войск "Север" при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" 6-го полка радиационной химической и биологической защиты, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Ставр".

"Выкатились на позицию, навелись и поразили цель - опорный пункт ВСУ. Нашу работу с воздуха корректировал расчет подразделений беспилотных систем. Мы с ними работаем слаженно, как одно целое. Мой расчет работает слаженно с начала специальной операции", - сказал командир расчета с позывным "Ставр".

Он уточнил, что в опорном пункте в районе Волчанские Хутора в Харьковской области, по данным разведки, находились техника и скопление пехоты ВСУ.