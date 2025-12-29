https://ria.ru/20251229/spetsoperatsiya-2065279605.html
В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ
Укрепленный опорный пункт ВСУ в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области уничтожили бойцы группировки войск "Север" при помощи тяжелой огнеметной системы РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тос-1а "солнцепек"
харьковская область
харьковская область
безопасность, тос-1а "солнцепек", харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ТОС-1А "Солнцепек", Харьковская область
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 дек - РИА Новости. Укрепленный опорный пункт ВСУ в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области уничтожили бойцы группировки войск "Север" при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" 6-го полка радиационной химической и биологической защиты, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Ставр".
"Выкатились на позицию, навелись и поразили цель - опорный пункт ВСУ. Нашу работу с воздуха корректировал расчет подразделений беспилотных систем. Мы с ними работаем слаженно, как одно целое. Мой расчет работает слаженно с начала специальной операции", - сказал командир расчета с позывным "Ставр".
Он уточнил, что в опорном пункте в районе Волчанские Хутора в Харьковской области, по данным разведки, находились техника и скопление пехоты ВСУ.
Кадры уничтожения опорного пункта ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости.