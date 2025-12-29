Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили в Сумскую область батальон теробороны - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/spetsoperatsiya-2065278304.html
ВСУ перебросили в Сумскую область батальон теробороны
ВСУ перебросили в Сумскую область батальон теробороны - РИА Новости, 29.12.2025
ВСУ перебросили в Сумскую область батальон теробороны
ВСУ перебросили с донецкого направления в Сумскую область батальон теробороны, печально известный массовым дезертирством, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T06:40:00+03:00
2025-12-29T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
донбасс
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065256029.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, донбасс, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ перебросили в Сумскую область батальон теробороны

РИА Новости: ВСУ перебросили в Сумскую область батальон теробороны

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВСУ перебросили с донецкого направления в Сумскую область батальон теробороны, печально известный массовым дезертирством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В октябре 2024 украинские СМИ сообщали, что около 100 военнослужащих 187-го батальона дезертировали с позиций в Донбассе.
Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений Фиарлес Гардиан - 2015 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству
01:10
Сумскую область с донецкого направления переброшен 187-й батальон 123-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал собеседник агентства.
По его данным, военнослужащие батальона будут задействованы в составе штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьДонбассРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала