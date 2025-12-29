ВС России сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Артиллерийские расчёты группировки "Восток" уничтожили группы ВСУ к западу от Гуляйполя в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.

По данным ведомства, операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" в ходе воздушной разведки было выявлено передвижение групп ВСУ в лесополосах западнее населённого пункта Гуляйполе Запорожской области , где украинские подразделения осуществляли подготовку к проведению контратакующих действий.

"После уточнения координат артиллерийские расчёты группировки "Восток" нанесли точные удары по выявленным целям. В результате огневого воздействия группы противника в лесополосах были уничтожены", - говорится в сообщении.