ВС России сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя
05:10 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/spetsoperatsiya-2065272787.html
ВС России сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя
ВС России сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя - РИА Новости, 29.12.2025
ВС России сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя
Артиллерийские расчёты группировки "Восток" уничтожили группы ВСУ к западу от Гуляйполя в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2025
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
запорожская область
россия
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя

ВС России уничтожили группы ВСУ к западу от Гуляйполя в Запорожской области

Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Артиллерийские расчёты группировки "Восток" уничтожили группы ВСУ к западу от Гуляйполя в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" в ходе воздушной разведки было выявлено передвижение групп ВСУ в лесополосах западнее населённого пункта Гуляйполе Запорожской области, где украинские подразделения осуществляли подготовку к проведению контратакующих действий.
"После уточнения координат артиллерийские расчёты группировки "Восток" нанесли точные удары по выявленным целям. В результате огневого воздействия группы противника в лесополосах были уничтожены", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что действия артиллерийских расчётов сорвали подготовку контратаки и лишили противника возможности наращивать усилия на данном участке.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
