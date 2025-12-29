Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия и группы БПЛА "Ахмата" активизировались в Сумской области
29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:36 29.12.2025
Артиллерия и группы БПЛА "Ахмата" активизировались в Сумской области
Артиллерия, танки и группы БПЛА "Ахмата", действующего в составе группировки "Север", активизировались на ряде участков в Сумской области, обеспечивая...
2025
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
КУРСК, 29 дек - РИА Новости. Артиллерия, танки и группы БПЛА "Ахмата", действующего в составе группировки "Север", активизировались на ряде участков в Сумской области, обеспечивая продвижение штурмовых групп, формирующих буферную зону, сообщил РИА Новости командир артрасчета группы "Пресса" спецназа с позывным "Мудрый".
"Обстановка, контролируемая нами, работаем круглосуточно, 24/7, есть участок, где наши штурмовики проводят активную зачистку, мы их поддерживаем, и также не даём противнику пройти в этот участок, то есть держим их на расстоянии. Работаем быстро и самое главное - по целям", - рассказал командир артрасчета.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Ахмат" охотится на арторудия 58-й бригады ВСУ в Харьковской области
26 декабря, 04:25
Боец с позывным "Каспер" пояснил, что иногда одновременно поступает сразу несколько целей для поражения.
"За одну работу отрабатываем несколько целей, не просто вышли, отработали несколько выстрелов, а когда нам дают перенос огня, одна, две, три цели… Не важно, будь то ночь, день, то есть мы понимаем, что одну цель взяли, поразили, нам тут же дают вторую цель. И весь этот поток идет. Не просто выбежали, отработали и ушли, а когда едет смена целей", - пояснил "Каспер".
Он уточнил, что в поиске целей и в целом работе артиллерии на данном участке активно помогают группы операторов БПЛА.
"Без них никуда - это глаза наши. Это современные реалии. Это разведка, наша корректировка, наши глаза", - пояснил боец.
Президент России Владимир Путин в мае объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
