Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией в области обороны

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Индия и Россия на практике реализуют соглашение о совместном производстве запчастей для оборонной продукции советского и российского производства, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.

"Также хорошо известно, что две страны расширили свое сотрудничество в области обороны от закупок оборудования, до создания совместных предприятий, совместного производства и я бы даже сказал совместного проектирования. Таким образом, наше сотрудничество в области обороны продолжается. В 2019 году страны подписали соглашение о производстве запасных частей для оборонной продукции советского и российского производства, которое уже реализуется на практике", - сказал посол.