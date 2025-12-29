https://ria.ru/20251229/sotrudnichestvo-2065415184.html
Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией в области обороны
Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией в области обороны
Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией в области обороны
Посол Кумар: Индия и РФ реализуют соглашение о производстве запчастей в обороне
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Индия и Россия на практике реализуют соглашение о совместном производстве запчастей для оборонной продукции советского и российского производства, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.
По его словам, хорошо известно, что действует российско-индийская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству.
"Также хорошо известно, что две страны расширили свое сотрудничество в области обороны от закупок оборудования, до создания совместных предприятий, совместного производства и я бы даже сказал совместного проектирования. Таким образом, наше сотрудничество в области обороны продолжается. В 2019 году страны подписали соглашение о производстве запасных частей для оборонной продукции советского и российского производства, которое уже реализуется на практике", - сказал посол.
"Я не буду комментировать конкретное оборудование, потому что эти дискуссии проходят в рамках того инструмента, о котором я упоминал. Вы знаете, что Индия
уже эксплуатирует и производит на местном уровне самолеты Су-30МКИ. В настоящее время Индия использует систему противовоздушной обороны С-400", - добавил он.