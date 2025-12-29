Рейтинг@Mail.ru
Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией в области обороны - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/sotrudnichestvo-2065415184.html
Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией в области обороны
Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией в области обороны - РИА Новости, 29.12.2025
Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией в области обороны
Индия и Россия на практике реализуют соглашение о совместном производстве запчастей для оборонной продукции советского и российского производства, заявил в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:26:00+03:00
2025-12-29T14:26:00+03:00
в мире
индия
россия
су-30мки
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
https://ria.ru/20251228/posol-2065139444.html
https://ria.ru/20251228/indiya-2065125899.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, су-30мки, с-400 «триумф»
В мире, Индия, Россия, Су-30МКИ, С-400 «Триумф»
Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией в области обороны

Посол Кумар: Индия и РФ реализуют соглашение о производстве запчастей в обороне

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Индия и Россия на практике реализуют соглашение о совместном производстве запчастей для оборонной продукции советского и российского производства, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.
По его словам, хорошо известно, что действует российско-индийская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству.
Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Посол Индии в России рассказал об интересе к проекту ракеты BrahMos
28 декабря, 08:26
"Также хорошо известно, что две страны расширили свое сотрудничество в области обороны от закупок оборудования, до создания совместных предприятий, совместного производства и я бы даже сказал совместного проектирования. Таким образом, наше сотрудничество в области обороны продолжается. В 2019 году страны подписали соглашение о производстве запасных частей для оборонной продукции советского и российского производства, которое уже реализуется на практике", - сказал посол.
"Я не буду комментировать конкретное оборудование, потому что эти дискуссии проходят в рамках того инструмента, о котором я упоминал. Вы знаете, что Индия уже эксплуатирует и производит на местном уровне самолеты Су-30МКИ. В настоящее время Индия использует систему противовоздушной обороны С-400", - добавил он.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол
28 декабря, 03:18
 
В миреИндияРоссияСу-30МКИС-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала