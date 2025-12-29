https://ria.ru/20251229/shveytsariya-2065445962.html
В Швейцарии признали, что армия не в состоянии защитить страну от нападения
В Швейцарии признали, что армия не в состоянии защитить страну от нападения
Neue Zürcher Zeitung: командующий ВС Швейцарии признал несостоятельность армии
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли признал, что армия страны не в состоянии защитить страну от широкомасштабного нападения.
На вопрос журналиста издания Neue Zürcher Zeitung
о том, может ли армия сейчас защитить страну, Зюссли заявил, что это зависит от сценария событий.
"Мы готовы к (действиям - ред.) негосударственных акторов, нападающих на критическую инфраструктуру. Для этого мы тренировались вместе с гражданскими властями 20 лет. Также мы можем оказать поддержку в киберсфере. Что мы не можем, так это отразить угрозы издалека или широкомасштабное нападение на нашу страну... Я несу ответственность за войска. Мне тяжело осознавать, что в чрезвычайной ситуации только треть всех солдат была бы полностью вооружена", - рассказал командующий.
Говоря о нейтралитете, Зюссли заявил, что представление о том, что он автоматически защищает страну от нападений, исторически неверное. Генерал-лейтенант отметил, что нейтралитет имеет ценность только тогда, когда его можно защитить оружием. Зюссли также безосновательно утверждает, что некие россияне якобы занимаются кибератаками в отношении Швейцарии
.
"Сегодня уже наблюдаются кибератаки, дезинформация и шпионаж. Швейцарская разведка сообщает, что здесь живет более 80 российских граждан, связанных с российскими спецслужбами", - заявил он.
Обвинения России
в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
Швейцария не является членом ЕС
и НАТО
, однако Берн
присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех - на своей в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН
он указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва
не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.