В Швейцарии признали, что армия не в состоянии защитить страну от нападения - РИА Новости, 29.12.2025
16:12 29.12.2025
В Швейцарии признали, что армия не в состоянии защитить страну от нападения
В Швейцарии признали, что армия не в состоянии защитить страну от нападения - РИА Новости, 29.12.2025
В Швейцарии признали, что армия не в состоянии защитить страну от нападения
Командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли признал, что армия страны не в состоянии защитить страну от широкомасштабного... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:12:00+03:00
2025-12-29T16:12:00+03:00
в мире
швейцария
россия
берн (кантон)
дмитрий песков
сергей лавров
нато
евросоюз
швейцария
россия
берн (кантон)
в мире, швейцария, россия, берн (кантон), дмитрий песков, сергей лавров, нато, евросоюз, оон
В мире, Швейцария, Россия, Берн (кантон), Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, ООН
В Швейцарии признали, что армия не в состоянии защитить страну от нападения

Neue Zürcher Zeitung: командующий ВС Швейцарии признал несостоятельность армии

© AP Photo / KEYSTONE/Laurent GillieronВоеннослужащие швейцарской армии во время учений
Военнослужащие швейцарской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / KEYSTONE/Laurent Gillieron
Военнослужащие швейцарской армии во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли признал, что армия страны не в состоянии защитить страну от широкомасштабного нападения.
На вопрос журналиста издания Neue Zürcher Zeitung о том, может ли армия сейчас защитить страну, Зюссли заявил, что это зависит от сценария событий.
Посол России заявил, что Швейцария подорвала репутацию нейтральной страны
"Мы готовы к (действиям - ред.) негосударственных акторов, нападающих на критическую инфраструктуру. Для этого мы тренировались вместе с гражданскими властями 20 лет. Также мы можем оказать поддержку в киберсфере. Что мы не можем, так это отразить угрозы издалека или широкомасштабное нападение на нашу страну... Я несу ответственность за войска. Мне тяжело осознавать, что в чрезвычайной ситуации только треть всех солдат была бы полностью вооружена", - рассказал командующий.
Говоря о нейтралитете, Зюссли заявил, что представление о том, что он автоматически защищает страну от нападений, исторически неверное. Генерал-лейтенант отметил, что нейтралитет имеет ценность только тогда, когда его можно защитить оружием. Зюссли также безосновательно утверждает, что некие россияне якобы занимаются кибератаками в отношении Швейцарии.
"Сегодня уже наблюдаются кибератаки, дезинформация и шпионаж. Швейцарская разведка сообщает, что здесь живет более 80 российских граждан, связанных с российскими спецслужбами", - заявил он.
"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех - на своей в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН он указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Писториус отверг сценарий "нападения" России на НАТО
В миреШвейцарияРоссияБерн (кантон)Дмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОЕвросоюзООН
 
 
