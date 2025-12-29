В Швейцарии признали, что армия не в состоянии защитить страну от нападения

"Мы готовы к (действиям - ред.) негосударственных акторов, нападающих на критическую инфраструктуру. Для этого мы тренировались вместе с гражданскими властями 20 лет. Также мы можем оказать поддержку в киберсфере. Что мы не можем, так это отразить угрозы издалека или широкомасштабное нападение на нашу страну... Я несу ответственность за войска. Мне тяжело осознавать, что в чрезвычайной ситуации только треть всех солдат была бы полностью вооружена", - рассказал командующий.