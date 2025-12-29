https://ria.ru/20251229/shvetsiya-2065528273.html
Шведы разгромили немцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
Шведы разгромили немцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Шведы разгромили немцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная Швеции одержала победу над командой Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T23:45:00+03:00
2025-12-29T23:45:00+03:00
2025-12-29T23:45:00+03:00
хоккей
спорт
молодежный чемпионат мира по хоккею
международная федерация хоккея (iihf)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17034/96/170349610_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_28cf14f8a1e9b1795f656ad5c51e7f3c.jpg
https://ria.ru/20251229/khokkey-2065280998.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17034/96/170349610_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_2733b6d1064d5530ca84d9ec74532988.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, молодежный чемпионат мира по хоккею, международная федерация хоккея (iihf)
Хоккей, Спорт, Молодежный чемпионат мира по хоккею, Международная федерация хоккея (IIHF)
Шведы разгромили немцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная Швеции разгромила немцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сборная Швеции одержала победу над командой Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась со счетом 8:1 (1:1, 4:0, 3:0) в пользу шведов. В составе победителей дублями отметились Антон Фронделль (2-я и 46-я минуты) и Вигго Бьёрк (22, 36), шайбы также забросили Джек Берглунд (29), Феликс Орквист (40), Лиам Даниэльссон (58) и Лукас Петтерсон (60). У команды Германии отличился Элиас Пуль (8).
Сборная Швеции продолжает лидировать в турнирной таблице группы A, выиграв три матча подряд и набрав 9 очков. Немецкая команда еще не смогла набрать баллы на текущем турнире. С тремя поражениями подряд сборная располагается на последнем, пятом месте.
В следующем матче шведы в ночь на 1 января по московскому времени сыграют со сборной США, а команда Германии во вторник встретится с швейцарцами.
Молодежный чемпионат мира для игроков до 20 лет стартовал 26 декабря и завершится 5 января.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.