Шведы разгромили немцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
23:45 29.12.2025
Шведы разгромили немцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
Шведы разгромили немцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная Швеции одержала победу над командой Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
спорт, молодежный чемпионат мира по хоккею, международная федерация хоккея (iihf)
Хоккей, Спорт, Молодежный чемпионат мира по хоккею, Международная федерация хоккея (IIHF)
Шведы разгромили немцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции разгромила немцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкХоккей. Чемпионат мира– 2009. Четвертьфинал. Швеция – Чехия
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сборная Швеции одержала победу над командой Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась со счетом 8:1 (1:1, 4:0, 3:0) в пользу шведов. В составе победителей дублями отметились Антон Фронделль (2-я и 46-я минуты) и Вигго Бьёрк (22, 36), шайбы также забросили Джек Берглунд (29), Феликс Орквист (40), Лиам Даниэльссон (58) и Лукас Петтерсон (60). У команды Германии отличился Элиас Пуль (8).
Сборная Швеции продолжает лидировать в турнирной таблице группы A, выиграв три матча подряд и набрав 9 очков. Немецкая команда еще не смогла набрать баллы на текущем турнире. С тремя поражениями подряд сборная располагается на последнем, пятом месте.
В следующем матче шведы в ночь на 1 января по московскому времени сыграют со сборной США, а команда Германии во вторник встретится с швейцарцами.
Молодежный чемпионат мира для игроков до 20 лет стартовал 26 декабря и завершится 5 января.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Сборная Финляндии разгромила латвийцев в матче молодежного ЧМ по хоккею
Вчера, 07:29
 
ХоккейСпортМолодежный чемпионат мира по хоккеюМеждународная федерация хоккея (IIHF)
 
