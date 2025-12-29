https://ria.ru/20251229/shanhaj-2065507382.html
"Динамо" сыграет с командой Слуцкого на товарищеском турнире
"Динамо" сыграет с командой Слуцкого на товарищеском турнире - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
"Динамо" сыграет с командой Слуцкого на товарищеском турнире
"Динамо" встретится с "Шанхай Шэньхуа" в рамках товарищеского турнира Dynamo Global Challenge, сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T20:09:00+03:00
2025-12-29T20:09:00+03:00
2025-12-29T20:24:00+03:00
футбол
динамо москва
шанхай шэньхуа
спорт
леонид слуцкий (тренер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044637511_0:87:1081:695_1920x0_80_0_0_0c9bf1e94d5b10cd67662a77ec4ece1e.jpg
https://ria.ru/20251201/futbol-2059005917.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044637511_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_6749cf6864e04483994d761683032599.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамо москва, шанхай шэньхуа, спорт, леонид слуцкий (тренер)
Футбол, Динамо Москва, Шанхай Шэньхуа, Спорт, Леонид Слуцкий (Тренер)
"Динамо" сыграет с командой Слуцкого на товарищеском турнире
"Динамо" сыграет с "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого на товарищеском турнире в январе