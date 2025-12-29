Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" сыграет с командой Слуцкого на товарищеском турнире
Футбол
 
20:09 29.12.2025 (обновлено: 20:24 29.12.2025)
"Динамо" сыграет с командой Слуцкого на товарищеском турнире
"Динамо" сыграет с командой Слуцкого на товарищеском турнире
"Динамо" встретится с "Шанхай Шэньхуа" в рамках товарищеского турнира Dynamo Global Challenge, сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
футбол
динамо москва
шанхай шэньхуа
спорт
леонид слуцкий (тренер)
динамо москва, шанхай шэньхуа, спорт, леонид слуцкий (тренер)
Футбол, Динамо Москва, Шанхай Шэньхуа, Спорт, Леонид Слуцкий (Тренер)
"Динамо" сыграет с командой Слуцкого на товарищеском турнире

"Динамо" сыграет с "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого на товарищеском турнире в январе

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Динамо" встретится с "Шанхай Шэньхуа" в рамках товарищеского турнира Dynamo Global Challenge, сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
Турнир пройдет с 23 по 26 января. В нем примут участие "Динамо" и две команды из Китая. Место проведения и второй соперник "бело-голубых" будут объявлены после Нового года.
"Шанхай Шэньхуа" с января 2024 года возглавляет экс-тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий. Под его руководством клуб выиграл два Суперкубка Китая, а также дважды становился серебряным призером чемпионата страны.
Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге
ФутболДинамо МоскваШанхай ШэньхуаСпортЛеонид Слуцкий (Тренер)
 
