Путин поздравил Горячкину с победой на ЧМ по быстрым шахматам - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
20:10 29.12.2025 (обновлено: 20:23 29.12.2025)
Путин поздравил Горячкину с победой на ЧМ по быстрым шахматам
шахматы
спорт
александра горячкина
владимир путин
шахматы, спорт, александра горячкина, владимир путин
Шахматы, Спорт, Александра Горячкина, Владимир Путин
Путин поздравил Горячкину с победой на ЧМ по быстрым шахматам

Путин поздравил Горячкину с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлександра Горячкина
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Александра Горячкина. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую шахматистку Александру Горячкину с триумфальной победой на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе, отметив ее мастерство и победный настрой, соответствующая телеграмма размещена в понедельник на сайте Кремля.
В воскресенье Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду (быстрым шахматам).
«
"Поздравляю Вас с триумфальным выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе. Ярко и уверенно обойдя сильных соперниц, Вы продемонстрировали победный настрой и высший класс мастерства, преподнесли прекрасный новогодний подарок своим наставникам, близким и, конечно, всем поклонникам шахмат в нашей стране", - говорится в поздравлении.
Президент также пожелал Горячкиной дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего.
Двенадцатилетний Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам
ШахматыСпортАлександра ГорячкинаВладимир Путин
 
