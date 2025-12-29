Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе задержали женщину, скрывшую татуировку с гербом Украины - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 29.12.2025 (обновлено: 10:56 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/sevastopol-2065316999.html
В Севастополе задержали женщину, скрывшую татуировку с гербом Украины
В Севастополе задержали женщину, скрывшую татуировку с гербом Украины - РИА Новости, 29.12.2025
В Севастополе задержали женщину, скрывшую татуировку с гербом Украины
Женщину, которая скрыла татуировку с гербом Украины, задержали в Севастополе за дискредитацию Вооруженных сил РФ, ей грозит штраф, сообщает пресс-служба полиции РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:45:00+03:00
2025-12-29T10:56:00+03:00
происшествия
россия
украина
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065323249_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_c986e3afac6f285943ed6ba368e58246.jpg
https://ria.ru/20251216/grazhdanstvo-2062269632.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065323249_0:0:944:708_1920x0_80_0_0_8ab4519ba7427ac8ba0c266a396ad9dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, севастополь
Происшествия, Россия, Украина, Севастополь
В Севастополе задержали женщину, скрывшую татуировку с гербом Украины

В Севастополе задержали женщину с тату герба Украины за дискредитацию ВС РФ

© Полиция Севастополя/TelegramВ Севастополе задержали женщину с тату герба Украины за дискредитацию ВС РФ
В Севастополе задержали женщину с тату герба Украины за дискредитацию ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Полиция Севастополя/Telegram
В Севастополе задержали женщину с тату герба Украины за дискредитацию ВС РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Женщину, которая скрыла татуировку с гербом Украины, задержали в Севастополе за дискредитацию Вооруженных сил РФ, ей грозит штраф, сообщает пресс-служба полиции города.
Как сообщили в пресс-службе, сотрудники центра противодействия экстремизму обнаружили в интернете комментарии, в которых 53-летняя женщина оскорбляла участников СВО и военнослужащих ВС РФ. Полицейские также выяснили, что она сделала татуировку с гербом Украины в 2012 году, но спустя 12 лет перекрыла ее другой, чтобы не привлекать внимание. Несмотря на то, что женщина скрыла татуировку, она продолжила поддерживать действия киевского режима и дискредитировать российских военных.
Севастополе полицейские задержали местную жительницу за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации... Правоохранители выяснили, что женщина в 2012 году сделала себе татуировку с гербом Украины", - говорится в сообщении.
Личность женщины удалось установить благодаря работе регионального подразделения УФСБ и сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России.
Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении задержанной. Женщине грозит штраф до 50 тысяч рублей, материалы дела передадут в районный суд.
Женщина, лишенная гражданства за оскорбление военнослужащих - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных
16 декабря, 03:27
 
ПроисшествияРоссияУкраинаСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала