В Севастополе задержали женщину, скрывшую татуировку с гербом Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Женщину, которая скрыла татуировку с гербом Украины, задержали в Севастополе за дискредитацию Вооруженных сил РФ, ей грозит штраф, сообщает пресс-служба полиции города.
Как сообщили в пресс-службе, сотрудники центра противодействия экстремизму обнаружили в интернете комментарии, в которых 53-летняя женщина оскорбляла участников СВО и военнослужащих ВС РФ. Полицейские также выяснили, что она сделала татуировку с гербом Украины в 2012 году, но спустя 12 лет перекрыла ее другой, чтобы не привлекать внимание. Несмотря на то, что женщина скрыла татуировку, она продолжила поддерживать действия киевского режима и дискредитировать российских военных.
"В Севастополе полицейские задержали местную жительницу за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации... Правоохранители выяснили, что женщина в 2012 году сделала себе татуировку с гербом Украины", - говорится в сообщении.
Личность женщины удалось установить благодаря работе регионального подразделения УФСБ и сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России.
Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении задержанной. Женщине грозит штраф до 50 тысяч рублей, материалы дела передадут в районный суд.
