Нигматуллин сравнил Сафонова и Акинфеева
Футбол
 
10:15 29.12.2025
Нигматуллин сравнил Сафонова и Акинфеева
Нигматуллин сравнил Сафонова и Акинфеева
Нигматуллин сравнил Сафонова и Акинфеева

Нигматуллин считает, что Сафонов не слабее Акинфеева

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости заявил, что голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не слабее вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Сафонов 17 декабря отбил четыре пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". Российский футболист стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой ФИФА.
"Неправильно говорить, что те же Сафонов, Агкацев слабее, чем Акинфеев. Они гораздо моложе, быстрее, сильнее, резвее. Когда человек 20 лет в футболе, это тоже определенная медийная история. Понятно, что Акинфеев на слуху. Он демонстрирует хорошую игру и остается лидером. Но вратарь может играть на опыте. Акинфеев до сих пор в тренде. Пусть ставит рекорды, будет здорово", - сказал Нигматуллин.
Акинфееву 39 лет. В июле он сыграл свой 800-й матч за ЦСКА.
Матыцин назвал Акинфеева и Сафонова олицетворением успеха вратарской школы
