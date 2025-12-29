В России с 30 декабря изменится форма отчета со сведениями работников

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Форма подачи отчета со сведениями работников ЕФС-1 изменится в России с 30 декабря этого года - в нее добавляют новые коды для заполнения, меняется порядок заполнения, а также расширяется список кодов наименований должностей, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой страхования и экономики соцсферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

“С 30.12.2025 Социальный фонд России изменит порядок заполнения и саму единую форму "Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)", - сказал Цыганов

Он отметил, что эта форма меняется впервые. Изменился порядок заполнения, появились новые коды для заполнения, а часть кодов перестала заполняться. Так, появились коды МДИГ и ЧАЭСКОМ для иностранных граждан и командировок за пределы зон радиоактивного заражения, а коды ДИСТ и НДОМ (дистанционная и надомная работа) для обозначения занятия работника больше в этих целях не применяются. В обновленной форме уточнили также названия части полей для заполнения и расширили перечень кодов наименований должностей (профессий) с учетом современного рынка труда.