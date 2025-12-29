Рейтинг@Mail.ru
В России с 30 декабря изменится форма отчета со сведениями работников - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/rossija-2065275493.html
В России с 30 декабря изменится форма отчета со сведениями работников
В России с 30 декабря изменится форма отчета со сведениями работников - РИА Новости, 29.12.2025
В России с 30 декабря изменится форма отчета со сведениями работников
Форма подачи отчета со сведениями работников ЕФС-1 изменится в России с 30 декабря этого года - в нее добавляют новые коды для заполнения, меняется порядок... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T05:47:00+03:00
2025-12-29T05:47:00+03:00
общество
россия
александр цыганов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
https://ria.ru/20250717/nko-2029714705.html
https://ria.ru/20250316/shtraf-1886730219.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр цыганов
Общество, Россия, Александр Цыганов
В России с 30 декабря изменится форма отчета со сведениями работников

РИА Новости: с 30 декабря изменится форма отчетности со сведениями работников

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Форма подачи отчета со сведениями работников ЕФС-1 изменится в России с 30 декабря этого года - в нее добавляют новые коды для заполнения, меняется порядок заполнения, а также расширяется список кодов наименований должностей, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой страхования и экономики соцсферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
“С 30.12.2025 Социальный фонд России изменит порядок заполнения и саму единую форму "Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)", - сказал Цыганов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Госдума приняла закон об упрощении отчетности НКО
17 июля, 15:22
Он отметил, что эта форма меняется впервые. Изменился порядок заполнения, появились новые коды для заполнения, а часть кодов перестала заполняться. Так, появились коды МДИГ и ЧАЭСКОМ для иностранных граждан и командировок за пределы зон радиоактивного заражения, а коды ДИСТ и НДОМ (дистанционная и надомная работа) для обозначения занятия работника больше в этих целях не применяются. В обновленной форме уточнили также названия части полей для заполнения и расширили перечень кодов наименований должностей (профессий) с учетом современного рынка труда.
“Сама отчетность мало изменилась, ее цели и содержание остались прежними, бланк состоит из титульного листа и двух основных разделов, в которых выделены подразделы, как это и было в форме 2023 года”, - добавил эксперт.
Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Штраф за несвоевременную сдачу отчетности: как избежать, советы экспертов
16 марта, 16:35
 
ОбществоРоссияАлександр Цыганов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала