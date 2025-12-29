Салаты на Новый год 2026: рецепты в виде Лошади, "Подковы" и яркие новинки

МОСКВА — РИА Новости. Грядущий 2026-й — год Огненной Лошади, а она требует ярких вкусов, натуральных продуктов и эффектной подачи. Рецепты необычных и ярких салатов к новогоднему столу — в материале РИА Новости.
Тема года легко вписывается в меню: свежесть, энергия, динамика, все это можно передать через оформление. На праздничном столе выигрышно смотрятся блюда с большим количеством зелени, хрустящих овощей, фруктовых акцентов и нежных мясных ингредиентов. Для тех, кто выбирает салаты на 2026 год в тематическом стиле, подойдут варианты в форме головы Лошади, символической подковы и блюда с огненно-красным декором.
“С точки зрения энергетики года, зелень и свежие ингредиенты работают как активаторы удачи: Огненная Лошадь любит живые продукты, которые несут движение и обновление”, — говорит астролог Ирина Ряскина.
Отмечается, что талисман года ассоциируется с растительной пищей, движением и силой, поэтому какие салаты приготовить на год Лошади — вопрос не только кулинарный, но и символический. Зелень выступает "травой", салаты с зерновыми или сухариками напоминают овес, а красный цвет отражает стихию Огня.
“Красные акценты в блюдах — не просто декор, а символ привлечения энергии Огня: в традициях восточной астрологии такой цвет усиливает удачу и помогает разогнать застои в новом году”, — уверена астролог.
Ниже небольшая подборка, где сочетаются эффект, вкус и простая реализация. Эти праздничные салаты на Новый год подойдут даже для большого стола.
Салат "Голова Лошади": пошаговый рецепт главного блюда стола
Это центральный элемент праздничного меню — скульптурный салат в форме головы коня. Для него нужны: куриное филе, грибы, яйцо, сыр, майонез. Важно, чтобы салат держал форму, был мелкой нарезки и хорошо пропитался. Основа должна быть нежной, но не жидкой: излишек соуса нарушит контуры.
“Форма головы Лошади символически задает “лицо года”: такое блюдо усиливает чувство направления и помогает начать 2026-й с ясными намерениями”, — считает Ирина Ряскина.
Ингредиенты:
- 200 г отварного куриного филе
- 150 г шампиньонов, слегка обжаренных
- 3 вареных яйца
- 120 г твердого сыра
- 1 маленький огурец
- 2 ст. ложки кукурузы
- майонез
- зелень для подложки, маслина для глаза
Техника оформления
- На плоском блюде нарисуйте контур головы майонезом или используйте бумажный трафарет, приложив его к тарелке.
- Салат мелко нарежьте, смешайте с майонезом, дайте настояться 20–30 минут.
- Выложите по контуру, аккуратно уплотняя, чтобы форма не расползалась.
- Главный акцент на тарелке — грива. Лучшие варианты:
- морковь по-корейски,
- распушенный сыр-косичка,
- жареный лук или свежий укроп.
- Глаз — половинка маслины, ноздри можно сделать из оливок.
Дополнительное декорирование: свежая зелень и "трава" вокруг головы как символ кормящей энергии Лошади. Такое блюдо не требует редких ингредиентов, но эффект на столе максимальный.
“В энергетике года зеленая подложка играет роль опоры: она символизирует стабильность и ресурсную почву, на которой строится новый цикл”, — отмечает астролог Ирина Ряскина.
© Getty Images / bymuratdenizПриготовление салата "Голова Лошади"
© Getty Images / bymuratdeniz
Приготовление салата "Голова Лошади"
Салат "Подкова на счастье"
"Подкова" — удобный выход для тех, кто хочет иметь на столе какое-то тематическое блюдо, но не готов пробовать себя в роли скульптора. Важно только постараться выложить аккуратную дугу, чтобы салат выглядел именно как символ удачи.
Ингредиенты:
- 250 г копченой куриной грудки
- 2 яйца
- 1 яблоко
- 100 г твердого сыра
- кукуруза — 3 ст. ложки
- майонез или смесь майонеза и сметаны
Как сформировать
- В центр блюда поставьте стакан — это лайфхак, который помогает выложить ровную арку.
- Слоями выкладывайте курицу, яйца, сыр, яблоко. Каждый слой слегка промазывайте соусом.
- Аккуратно снимите стакан, форма сохранится.
- Украсьте гранатом, зеленью или мелкими кубиками огурца.
Этот салат подходит как самостоятельное блюдо или как пара к "Лошади", одна фигура символична, вторая — главный арт-объект.
“Форма подковы традиционно усиливает тему защиты и удачи. В 2026 году такие символы особенно мощны, потому что Огненная Лошадь любит ясные знаки намерений и поддерживает тех, кто создает атмосферу благополучия”, — указывает астролог.
© Getty Images / Angelika MostovaСалат "Подкова на счастье"
© Getty Images / Angelika Mostova
Салат "Подкова на счастье". Архивное фото
Яркий и красный: салат "Огонь" с гранатом или красной рыбой
Для тех, кто ищет вкусные салаты на Новый год, здесь доминируют гранатовые зерна, слабосоленая рыба, авокадо и легкая заправка без насыщенных соусов.
“Гранатовые зерна символизируют так называемые “искры удачи” — именно такие яркие детали помогают наполнить новогоднюю ночь энергией притяжения и новых возможностей”, — считает Ирина Ряскина.
Ингредиенты:
- 150 г красной рыбы
- 1 авокадо
- 1 огурец
- 2 вареных яйца
- горсть граната
- оливковое масло + капля лимонного сока
Рыбу нарежьте тонкими пластинами, остальные ингредиенты кубиком. Смешайте, заправьте легким маслом, сверху уложите гранат как "искры". Блюдо хрустящее, свежее, с ярким акцентом — идеально, если на столе много слоеных салатов.
© Getty Images / different_nataСалат "Огонь" с гранатом
© Getty Images / different_nata
Салат "Огонь" с гранатом
Любимое лакомство Лошади: легкий салат с яблоком, морковью и сыром
Это контраст к плотным мясным блюдам. Основа — тертое яблоко, сладкая морковь, немного сыра и орехи. Такой салат подойдет детям, вегетарианцам и тем, кто делает ставку на легкость.
“Яблоко и морковь относятся к символам обновления и здоровья. В год Лошади такие продукты усиливают жизненный тонус и поддерживают энергию движения”, — считает астролог Ирина Ряскина.
Ингредиенты:
- 1 большое яблоко
- 1 морковь
- 70 г сыра
- 1 ст. ложка грецкого ореха
- сметана или йогурт
Нарежьте тонко или натрите. Соедините, дайте 10 минут впитаться. Добавьте зелень, чтобы блюдо выглядело ярко и живо.
© Getty Images / vkuslandiaЛегкий салат с яблоком, морковью и сыром
© Getty Images / vkuslandia
Легкий салат с яблоком, морковью и сыром