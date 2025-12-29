Украинские СМИ высказались о встрече Трампа и Зеленского

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказалась содержательной, передает РБК-Украина со ссылкой на источник в делегации киевского режима.
"Встреча Зеленского и Трампа прошла очень содержательно. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время", — говорится в сообщении Telegram-канала агентства.
Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор продлился один час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры состоялись в главном обеденном зале имения американского лидера Мар-а-Лаго.
Первая встреча в феврале этого года обернулась скандалом, во время которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья беседа состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленскому пришлось выступать перед прессой за забором Белого дома.
