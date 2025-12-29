Украинские СМИ высказались о встрече Трампа и Зеленского

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказалась содержательной, передает РБК-Украина со ссылкой на источник в делегации киевского режима.

Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры состоялись в главном обеденном зале имения американского лидера Мар-а-Лаго.