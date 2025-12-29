Либеральная цивилизация Запада идет к самоуничтожению, считает протоиерей

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости, Ольга Липич. Рождённая французской революцией триада "Свобода, равенство, братство" превратилась в "абсолютное молоко, разведённое водой", - современная либеральная цивилизация Запада перевернула смысл свободы и деградировала до суицидального характера, заявил в интервью РИА Новости известный священнослужитель Русской православной церкви, руководивший многие годы пресс-службой патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма Святой Татианы при МГУ, писатель и публицист протоиерей Владимир Вигилянский.

"Все мы, конечно, помним национальную идею, рождённую в огне французской революции – пресловутую триаду "Свобода, равенство, братство"… Она сейчас превратилась в абсолютное молоко, разведённое водой. Непонятно, какое братство? Что за равенство? В каком смысле? Между кем и кем? И что именно стоит за словом "свобода"? История говорит нам, что в чистом виде "свобода, равенство и братство" не существуют ни в одном государстве, ни в одной эпохе, ни в одном обществе", - сказал Вигилняский, отвечая на вопрос об известных национальных идеях.

Современное либеральное общество Запада, отметил он, тоже определило составляющими национальной идеи "права человека", "свободу слова" и другие "свободы", но, "употребляя эти мифо-формулы, полностью переворачивает их первоначальный смысл". Вигилянский пояснил, что сегодня в этом обществе свобода слова распространяется только на определённую часть людей, а права человека касаются далеко не всех.

"Налицо полная деградация основ современной либеральной цивилизации, которая до сих пор претендует на главенствующую модель в мировом сообществе. И если раньше мы говорили о суицидальном характере русской истории, то теперь это качество гораздо в большей степени соотносимо именно с цивилизацией Запада. Достаточно окинуть взором современные процессы в западном обществе, действия и риторику нынешних либеральных политиков, чтобы увидеть, что эта цивилизация существует в парадигме самоуничтожения", - убежден священнослужитель.

По его словам, то, что раньше говорилось иносказательно и между строк, теперь произносится впрямую, от открытых угроз в адрес неугодных социальных или этнических групп, до шантажа ядерной войной. "Гибель миллионов людей во имя процветания и идеалов другой части населения больше не считается геноцидом, а вполне органично встраивается в систему либерального мира", - добавил Вигилянский.

Отвечая на вопрос о прочности национальной идеи Германии , собеседник агентства напомнил, что формула "Германия превыше всего" после Второй мировой войны была отвергнута и заменена на "Всё для общества". "Нужды общества были поставлены выше нужд государства и отдельного человека", - пояснил священнослужитель.

Американское же понимание национальной идеи, по словам Вигилянского, – это "американская мечта". "Грубо говоря, это карьера. Это собственноручно добытое благополучие, выраженное в материальном достатке. Идея "американской мечты" оказалась очень живучей – на неё до сих пор опирается часть западного и американского мира", - отметил священнослужитель.