Прокуратура рассказала о новой схеме телефонного мошенничества

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мошенники начали выманивать деньги граждан по новой схеме, представляясь в начале правоохранителями, а после - опасными преступниками, Мошенники начали выманивать деньги граждан по новой схеме, представляясь в начале правоохранителями, а после - опасными преступниками, сообщает прокуратура Москвы.

"Новая схема мошенников: телефонные аферисты представляются опасными преступниками... 78-летней москвичке позвонил псевдоучастковый, сообщил, что была убита пожилая женщина и попросил быть бдительной, а в случае поступления подозрительных звонков - оставил телефон для связи... Буквально на следующий день с пенсионеркой связался мужчина и в грубой форме, под угрозой причинения телесных повреждений потребовал от пенсионерки 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в прокуратуре, женщина сразу же перезвонила по оставленному ей лжеучастковым номеру телефона и рассказала о звонке. А после мошенники начали уговаривать жертву принять участие в "поимке опасного преступника" при передаче денег, для чего необходимо следовать всем указаниям "правоохранителей" и отдать накопления курьеру.

"Затем аферисты сообщили пенсионерке, что операция пошла не по плану, ее паспортные данные стали известны третьим лицам, которые пытаются похитить ее сбережения. Женщина испугалась и продолжила общение с мошенниками, в том числе по видеосвязи. По их указаниям она несколько раз снимала со счетов семейные сбережения и передавала курьерам, думая, что они инкассаторы", - рассказали в ведомстве, отметив, что общий ущерб превысил 20 миллионов рублей.

В прокуратуре напомнили, что никакие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия не проводятся по телефону, правоохранители не привлекают граждан к содействию с помощью телефонных переговоров, а также что не стоит выполнять указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись.