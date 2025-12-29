Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура рассказала о новой схеме телефонного мошенничества - РИА Новости, 29.12.2025
14:35 29.12.2025
Прокуратура рассказала о новой схеме телефонного мошенничества
Мошенники начали выманивать деньги граждан по новой схеме, представляясь в начале правоохранителями, а после - опасными преступниками, сообщает прокуратура... РИА Новости, 29.12.2025
происшествия, москва, мошенничество
Происшествия, Москва, Мошенничество
Прокуратура рассказала о новой схеме телефонного мошенничества

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мошенники начали выманивать деньги граждан по новой схеме, представляясь в начале правоохранителями, а после - опасными преступниками, сообщает прокуратура Москвы.
"Новая схема мошенников: телефонные аферисты представляются опасными преступниками... 78-летней москвичке позвонил псевдоучастковый, сообщил, что была убита пожилая женщина и попросил быть бдительной, а в случае поступления подозрительных звонков - оставил телефон для связи... Буквально на следующий день с пенсионеркой связался мужчина и в грубой форме, под угрозой причинения телесных повреждений потребовал от пенсионерки 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Россиян предупредили о схемах мошенничества с новогодними турами
28 декабря, 03:37
Как отметили в прокуратуре, женщина сразу же перезвонила по оставленному ей лжеучастковым номеру телефона и рассказала о звонке. А после мошенники начали уговаривать жертву принять участие в "поимке опасного преступника" при передаче денег, для чего необходимо следовать всем указаниям "правоохранителей" и отдать накопления курьеру.
"Затем аферисты сообщили пенсионерке, что операция пошла не по плану, ее паспортные данные стали известны третьим лицам, которые пытаются похитить ее сбережения. Женщина испугалась и продолжила общение с мошенниками, в том числе по видеосвязи. По их указаниям она несколько раз снимала со счетов семейные сбережения и передавала курьерам, думая, что они инкассаторы", - рассказали в ведомстве, отметив, что общий ущерб превысил 20 миллионов рублей.
В прокуратуре напомнили, что никакие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия не проводятся по телефону, правоохранители не привлекают граждан к содействию с помощью телефонных переговоров, а также что не стоит выполнять указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись.
"Сотрудники банков, правоохранительных и государственных органов не обзванивают граждан по видеосвязи, не просят снимать денежные средства и передавать их курьерам. Будьте бдительны, поступил подозрительный звонок - прекратите разговор", - заключили в надзорном органе.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Около 3,3 миллиона россиян защитились от мошенников на "Госуслугах"
26 декабря, 11:01
 
ПроисшествияМоскваМошенничество
 
 
