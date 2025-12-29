https://ria.ru/20251229/pravitelstvo-2065326079.html
Правительство запустит семейный рейтинг работодателей
Правительство запустит семейный рейтинг работодателей - РИА Новости, 29.12.2025
Правительство запустит семейный рейтинг работодателей
Правительство России планирует запустить семейный рейтинг работодателей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
россия
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует запустить семейный рейтинг работодателей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее вице-премьер объясняла, что семейный рейтинг работодателей будет отражать, насколько активно компании поддерживают семьи работников.
"Планируем запустить семейный рейтинг крупнейших российских работодателей", - сказала Голикова на совещании правительства РФ.
на совещании правительства РФ
.
Она подчеркнула, что продолжится внедрение корпоративного демографического стандарта, строительство и капитальный ремонт детских садов, повышение доступности групп продленного дня. Кроме того, будет обеспечено бесплатное переобучение женщин, решивших сменить карьерную траекторию, навыкам, востребованным на рынке труда.