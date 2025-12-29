Правительство запустит семейный рейтинг работодателей

Она подчеркнула, что продолжится внедрение корпоративного демографического стандарта, строительство и капитальный ремонт детских садов, повышение доступности групп продленного дня. Кроме того, будет обеспечено бесплатное переобучение женщин, решивших сменить карьерную траекторию, навыкам, востребованным на рынке труда.