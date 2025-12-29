Рейтинг@Mail.ru
Правительство запустит семейный рейтинг работодателей - РИА Новости, 29.12.2025
10:59 29.12.2025
Правительство запустит семейный рейтинг работодателей
Правительство России планирует запустить семейный рейтинг работодателей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.12.2025
60
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Правительство запустит семейный рейтинг работодателей

Голикова: правительство планирует запустить семейный рейтинг работодателей

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует запустить семейный рейтинг работодателей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее вице-премьер объясняла, что семейный рейтинг работодателей будет отражать, насколько активно компании поддерживают семьи работников.
"Планируем запустить семейный рейтинг крупнейших российских работодателей", - сказала Голикова на совещании правительства РФ.
Она подчеркнула, что продолжится внедрение корпоративного демографического стандарта, строительство и капитальный ремонт детских садов, повышение доступности групп продленного дня. Кроме того, будет обеспечено бесплатное переобучение женщин, решивших сменить карьерную траекторию, навыкам, востребованным на рынке труда.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
