На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели людей при пожаре

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Петропавловске-Камчатском, где погибли четыре человека, сообщает региональное СУСК РФ.
Пожар произошел в квартире в Петропавловске-Камчатском. По данным ГУМЧС, во время разведки в квартире были обнаружены четыре человека без сознания - двое детей и двое взрослых мужчин, спасти их не удалось. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
В Ростовской области два человека погибли при пожаре
25 декабря, 23:58
"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в многоэтажном доме. По предварительным данным, в утреннее время 29 декабря текущего года в результате возгорания в одной из квартир по улице Горького в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека, из которых двое малолетние", - говорится в сообщении.
Причины возгорания устанавливаются.