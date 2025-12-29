Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели людей при пожаре - РИА Новости, 29.12.2025
05:18 29.12.2025 (обновлено: 05:32 29.12.2025)
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели людей при пожаре
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели людей при пожаре
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Петропавловске-Камчатском, где погибли четыре человека, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 29.12.2025
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели людей при пожаре

СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре на Камчатке

© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краюСотрудники МЧС на месте пожара
Сотрудники МЧС на месте пожара - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краю
Сотрудники МЧС на месте пожара. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Петропавловске-Камчатском, где погибли четыре человека, сообщает региональное СУСК РФ.
Пожар произошел в квартире в Петропавловске-Камчатском. По данным ГУМЧС, во время разведки в квартире были обнаружены четыре человека без сознания - двое детей и двое взрослых мужчин, спасти их не удалось. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в многоэтажном доме. По предварительным данным, в утреннее время 29 декабря текущего года в результате возгорания в одной из квартир по улице Горького в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека, из которых двое малолетние", - говорится в сообщении.
Причины возгорания устанавливаются.
