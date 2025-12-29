В Подмосковье провели 5,5 миллиона телемедицинских консультаций за год

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Свыше 5,5 миллионов телемедицинских консультаций было проведено в Подмосковье в 2025 году, выдано более 11 миллионов электронных рецептов, сообщила РИА Новости вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

"Мы в этом году поставили в больницы региона почти 6 тысяч единиц нового крупного медицинского оборудования - это МРТ, КТ, ЭКГ, ИВЛ, офтальмологическое и реабилитационное оборудование. В этом году ввели в эксплуатацию 22 объекта - больницы и поликлиники, среди них наш филиал Детского центра имени Рошаля - КДЦ Ромашка в Одинцове. Все профильные врачи в одном месте, современное и новое оборудование. И все по ОМС", - добавила Болатаева.