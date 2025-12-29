https://ria.ru/20251229/podmoskove-2065442463.html
В Подмосковье провели 5,5 миллиона телемедицинских консультаций за год
В Подмосковье провели 5,5 миллиона телемедицинских консультаций за год - РИА Новости, 29.12.2025
В Подмосковье провели 5,5 миллиона телемедицинских консультаций за год
Свыше 5,5 миллионов телемедицинских консультаций было проведено в Подмосковье в 2025 году, выдано более 11 миллионов электронных рецептов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:52:00+03:00
2025-12-29T15:52:00+03:00
2025-12-29T16:11:00+03:00
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816405834_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_90503c0768eafc70d28053676c8eee29.jpg
https://ria.ru/20251215/meditsina-2062022829.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816405834_289:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_07a1350baed626e0503c1adb51a337fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
В Подмосковье провели 5,5 миллиона телемедицинских консультаций за год
Более 5,5 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2025 году
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Свыше 5,5 миллионов телемедицинских консультаций было проведено в Подмосковье в 2025 году, выдано более 11 миллионов электронных рецептов, сообщила РИА Новости вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"У нас уже в этом году проведено более 5,5 миллионов консультаций по телемедицине - это внушительные данные, а для пациентов такие консультация - это шанс сэкономить время на визите в поликлинику. Уже продление рецептов, консультация после диспансеризации и медико-социальной экспертизы - все онлайн", - сказала Болатаева
.
По ее словам, сегодня все льготные рецепты в Подмосковье
полностью оцифрованы. Более 11 миллионов электронных рецептов было выдано в регионе в 2025 году.
Болатаева отметила, что всего в Подмосковье ежегодно фиксируются около 60 миллионов обращений за медицинской помощью.
"Мы в этом году поставили в больницы региона почти 6 тысяч единиц нового крупного медицинского оборудования - это МРТ, КТ, ЭКГ, ИВЛ, офтальмологическое и реабилитационное оборудование. В этом году ввели в эксплуатацию 22 объекта - больницы и поликлиники, среди них наш филиал Детского центра имени Рошаля - КДЦ Ромашка в Одинцове. Все профильные врачи в одном месте, современное и новое оборудование. И все по ОМС", - добавила Болатаева.