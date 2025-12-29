Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье провели 5,5 миллиона телемедицинских консультаций за год - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 29.12.2025 (обновлено: 16:11 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/podmoskove-2065442463.html
В Подмосковье провели 5,5 миллиона телемедицинских консультаций за год
В Подмосковье провели 5,5 миллиона телемедицинских консультаций за год - РИА Новости, 29.12.2025
В Подмосковье провели 5,5 миллиона телемедицинских консультаций за год
Свыше 5,5 миллионов телемедицинских консультаций было проведено в Подмосковье в 2025 году, выдано более 11 миллионов электронных рецептов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:52:00+03:00
2025-12-29T16:11:00+03:00
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816405834_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_90503c0768eafc70d28053676c8eee29.jpg
https://ria.ru/20251215/meditsina-2062022829.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816405834_289:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_07a1350baed626e0503c1adb51a337fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
В Подмосковье провели 5,5 миллиона телемедицинских консультаций за год

Более 5,5 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2025 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦентр телемедицины
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Центр телемедицины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Свыше 5,5 миллионов телемедицинских консультаций было проведено в Подмосковье в 2025 году, выдано более 11 миллионов электронных рецептов, сообщила РИА Новости вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"У нас уже в этом году проведено более 5,5 миллионов консультаций по телемедицине - это внушительные данные, а для пациентов такие консультация - это шанс сэкономить время на визите в поликлинику. Уже продление рецептов, консультация после диспансеризации и медико-социальной экспертизы - все онлайн", - сказала Болатаева.
По ее словам, сегодня все льготные рецепты в Подмосковье полностью оцифрованы. Более 11 миллионов электронных рецептов было выдано в регионе в 2025 году.
Болатаева отметила, что всего в Подмосковье ежегодно фиксируются около 60 миллионов обращений за медицинской помощью.
"Мы в этом году поставили в больницы региона почти 6 тысяч единиц нового крупного медицинского оборудования - это МРТ, КТ, ЭКГ, ИВЛ, офтальмологическое и реабилитационное оборудование. В этом году ввели в эксплуатацию 22 объекта - больницы и поликлиники, среди них наш филиал Детского центра имени Рошаля - КДЦ Ромашка в Одинцове. Все профильные врачи в одном месте, современное и новое оборудование. И все по ОМС", - добавила Болатаева.
Забор крови на анализ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В России займутся развитием персонализированной медицины
15 декабря, 02:53
 
Московская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала