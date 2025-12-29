Миронов призвал россиян отказаться от пиротехники в Новый год

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов призвал россиян отказаться от использования пиротехники в новогодние праздники.

"Призываю сограждан свести риск к минимуму и отказаться от использования пиротехники. Нужно быть бережнее и внимательнее друг к другу, чтобы потом не пришлось сожалеть о случившемся", – сказал Миронов РИА Новости.

Ранее, по словам политика, власти 19 российских регионов уже запретили запуск фейерверков в новогоднюю ночь. Причём, как уточнил он, в некоторых городах запрет будет действовать вплоть до окончания новогодних праздников.

"Мера, прямо скажем, непопулярная. Но вынужденная, и я призываю наших граждан отнестись к этому с пониманием. Идёт специальная военная операция", - добавил Миронов