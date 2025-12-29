Рейтинг@Mail.ru
"Никаких шансов". На Западе резко высказались о встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 29.12.2025 (обновлено: 20:19 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/peregovory-2065495539.html
"Никаких шансов". На Западе резко высказались о встрече Зеленского и Трампа
"Никаких шансов". На Западе резко высказались о встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 29.12.2025
"Никаких шансов". На Западе резко высказались о встрече Зеленского и Трампа
Четвертая за год встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вызвала эффект дежавю, пишет UhHerd. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:03:00+03:00
2025-12-29T20:19:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065468441.html
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065444688.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине, Владимир Путин
"Никаких шансов". На Западе резко высказались о встрече Зеленского и Трампа

UnHerd: встреча Трампа и Зеленского вызвала эффект дежавю

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Четвертая за год встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вызвала эффект дежавю, пишет UhHerd.
"И вновь встрече главы киевского режима с американской стороной предшествовал телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся всего несколькими часами ранее. И снова Трамп и Зеленский консультировались с европейскими лидерами. И снова Зеленский уехал практически ни с чем", — отметил автор публикации.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Японцы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
Вчера, 17:03
Кроме того, в материале проанализированы недостатки обсуждаемого на встрече мирного плана из 20 пунктов. В том числе подчеркивается, что предложение о поддержании численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек одновременно представляется красной линией Москвы и несбыточным обещанием, так как у Киева нет ни денег, ни живой силы для содержания такой армии.
Также критически рассматривается размещение европейских войск на территории Украины.
"Нет практически никаких шансов, что какие-либо европейские страны способны и готовы воевать за Украину в случае будущего столкновения. В любом случае Россия обозначила это как красную линию и не прекратит боевые действия, пока такой вариант остается возможным", — говорится в публикации.

Переговоры во Флориде

Накануне Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам президент США заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на сто процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Трата времени". На Западе сделали заявление о встрече Зеленского и Трампа
Вчера, 16:04
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМирный план США по УкраинеВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала