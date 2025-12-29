МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Четвертая за год встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вызвала эффект дежавю, пишет UhHerd.
"И вновь встрече главы киевского режима с американской стороной предшествовал телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся всего несколькими часами ранее. И снова Трамп и Зеленский консультировались с европейскими лидерами. И снова Зеленский уехал практически ни с чем", — отметил автор публикации.
Кроме того, в материале проанализированы недостатки обсуждаемого на встрече мирного плана из 20 пунктов. В том числе подчеркивается, что предложение о поддержании численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек одновременно представляется красной линией Москвы и несбыточным обещанием, так как у Киева нет ни денег, ни живой силы для содержания такой армии.
Также критически рассматривается размещение европейских войск на территории Украины.
"Нет практически никаких шансов, что какие-либо европейские страны способны и готовы воевать за Украину в случае будущего столкновения. В любом случае Россия обозначила это как красную линию и не прекратит боевые действия, пока такой вариант остается возможным", — говорится в публикации.
Переговоры во Флориде
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на сто процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.