© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Четвертая за год встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вызвала эффект дежавю, пишет Четвертая за год встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вызвала эффект дежавю, пишет UhHerd

"И вновь встрече главы киевского режима с американской стороной предшествовал телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным , состоявшийся всего несколькими часами ранее. И снова Трамп и Зеленский консультировались с европейскими лидерами. И снова Зеленский уехал практически ни с чем", — отметил автор публикации.

Кроме того, в материале проанализированы недостатки обсуждаемого на встрече мирного плана из 20 пунктов. В том числе подчеркивается, что предложение о поддержании численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек одновременно представляется красной линией Москвы и несбыточным обещанием, так как у Киева нет ни денег, ни живой силы для содержания такой армии.

Также критически рассматривается размещение европейских войск на территории Украины

"Нет практически никаких шансов, что какие-либо европейские страны способны и готовы воевать за Украину в случае будущего столкновения. В любом случае Россия обозначила это как красную линию и не прекратит боевые действия, пока такой вариант остается возможным", — говорится в публикации.

Переговоры во Флориде

Накануне Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам президент США заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.

Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.