На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 29.12.2025
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 29.12.2025
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
Итоги переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского разрушили план Киева, пишет издание "Страна.ua". "Главный итог вчерашних переговоров -... РИА Новости, 29.12.2025
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа

Итоги переговоров Трампа и Зеленского разрушили план Киева

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Итоги переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского разрушили план Киева, пишет издание "Страна.ua".

"Главный итог вчерашних переговоров - поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение..." — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил результаты переговоров с Зеленским
01:20
В статье отмечается, что судя по комментариям главы Белого дома, он выступает за то, чтобы вопрос территорий и прочие спорные детали мирного плана были утверждены не через референдум, а через решение парламента.

Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
Изображение сгенерировано ИИ
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАКиев
 
 
