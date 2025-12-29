Депутат Госдумы рассказал, когда пенсионеры получат пенсию за январь

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь до 30 декабря, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

"Выплата пенсии за январь обычно приходит в те даты, которые закреплены за конкретным человеком в его регионе и по выбранному способу доставки. На стыке года возможен перенос: если дата перечисления через банк выпадает на длинные новогодние выходные, деньги часто зачисляют в конце декабря, чтобы человек получил январскую сумму без ожидания открытия отделений и работы расчетов в праздники", - сказал Гаврилов

Депутат отметил, что при доставке через почту январская выплата обычно идет по январскому графику, который растягивается на первую половину месяца и далее, потому что доставка зависит от маршрутов и режима отделений.

"Если ориентироваться на практику, которую применяют в такие периоды, то для банковских получателей критическая развилка простая: тем, у кого обычная дата приходится на праздничные первые числа января, перечисление нередко уходит до 30 декабря; тем, у кого дата позже, выплата приходит уже в январе по стандартному календарю. Для почтовой доставки январская выплата в большинстве случаев приходит в январе, и ждать имеет смысл до даты, которая указана в графике конкретного отделения", - подчеркнул он.

Парламентарий уточнил, что если январская пенсия к дню выплаты не пришла, нужно проверить технические причины: совпадает ли у способ доставки с тем, который стоит в выплатном деле, действуют ли реквизиты счета и карты, нет ли смены банка или закрытия счета, не было ли возврата платежа.

"Дальше самый быстрый маршрут — обратиться в Социальный фонд России : можно позвонить на горячую линию, написать обращение через приемную, либо прийти в клиентскую службу и попросить проверить статус перечисления и причину задержки. При почтовой доставке параллельно стоит связаться с вашим отделением почты и уточнить, в какой день по их маршруту запланирована выдача и нет ли отметки о неудачной доставке. В обращении полезно сразу назвать фамилию, дату рождения, адрес доставки, способ получения и предполагаемую дату выплаты — тогда проверка занимает меньше времени", - рассказал он.