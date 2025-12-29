Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы рассказал, когда пенсионеры получат пенсию за январь
04:06 29.12.2025
Депутат Госдумы рассказал, когда пенсионеры получат пенсию за январь
Депутат Госдумы рассказал, когда пенсионеры получат пенсию за январь
Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь до 30 декабря, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). РИА Новости, 29.12.2025
Депутат Госдумы рассказал, когда пенсионеры получат пенсию за январь

РИА Новости: некоторые пенсионеры получат пенсию за январь до 30 декабря

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь до 30 декабря, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Выплата пенсии за январь обычно приходит в те даты, которые закреплены за конкретным человеком в его регионе и по выбранному способу доставки. На стыке года возможен перенос: если дата перечисления через банк выпадает на длинные новогодние выходные, деньги часто зачисляют в конце декабря, чтобы человек получил январскую сумму без ожидания открытия отделений и работы расчетов в праздники", - сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что при доставке через почту январская выплата обычно идет по январскому графику, который растягивается на первую половину месяца и далее, потому что доставка зависит от маршрутов и режима отделений.
"Если ориентироваться на практику, которую применяют в такие периоды, то для банковских получателей критическая развилка простая: тем, у кого обычная дата приходится на праздничные первые числа января, перечисление нередко уходит до 30 декабря; тем, у кого дата позже, выплата приходит уже в январе по стандартному календарю. Для почтовой доставки январская выплата в большинстве случаев приходит в январе, и ждать имеет смысл до даты, которая указана в графике конкретного отделения", - подчеркнул он.
Парламентарий уточнил, что если январская пенсия к дню выплаты не пришла, нужно проверить технические причины: совпадает ли у способ доставки с тем, который стоит в выплатном деле, действуют ли реквизиты счета и карты, нет ли смены банка или закрытия счета, не было ли возврата платежа.
"Дальше самый быстрый маршрут — обратиться в Социальный фонд России: можно позвонить на горячую линию, написать обращение через приемную, либо прийти в клиентскую службу и попросить проверить статус перечисления и причину задержки. При почтовой доставке параллельно стоит связаться с вашим отделением почты и уточнить, в какой день по их маршруту запланирована выдача и нет ли отметки о неудачной доставке. В обращении полезно сразу назвать фамилию, дату рождения, адрес доставки, способ получения и предполагаемую дату выплаты — тогда проверка занимает меньше времени", - рассказал он.
По словам Гаврилова, если выяснится, что средства перечислены, но банк их не зачислил, следует обратиться в банк с запросом о поступлении и зачислении, если средства не перечислялись, Соцфонд обязан указать причину и срок исправления.
