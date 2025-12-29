Отобрали крутейшие видео 2025 года! Там не только Овечкин и Сафонов

РИА Новости Спорт делится пятеркой главных хайлайтов уходящего года в отечественном спорте и предлагает выбрать лучший.

5. В россиянина вселился Тайсон

Совсем недавно мы стали свидетелями повторения того самого укуса великого боксера в бою с Эвандером Холифилдом, после которого соперник Железного Майка лишился части уха. В финале чемпионата мира в Дубае между Всеволодом Шумковым и олимпийским чемпионом из Узбекистана Абдумаликом Халоковым "атака" россиянина была менее яростной, но все равно попала на видео.

К счастью для нашего боксера, Международная ассоциация бокса (IBA), под чьей эгидой проходил ЧМ-2025, оставила без изменений результат скандального противостояния и сохранила золото за Шумковым. Однако пообещала ввести санкции в отношении как новоиспеченного чемпиона мира, так и Федерации бокса России.

4. Великий заплыв в Сингапуре

Несмотря на бан российских спортсменов, атлеты находят возможность напомнить о силе отечественного спорта. В августе наши пловцы взяли золотые медали в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Творцами резонансного успеха стали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев — показав время 3 минуты 26,93 секунды в финальном заплыве, они стали не только триумфаторами мирового первенства, но еще и обладателями нового рекорда чемпионатов мира.

Российские пловцы завоевали золото в комбинированной мужской эстафете на ЧМ впервые в 1973 года.

3. Гол с нулевого угла в ворота ЦСКА

"Локомотив" до 14-го тура Российской премьер-лиги шел без поражений. Но даже несмотря на первый (и пока последний) проигрыш от "Зенита", команда Михаила Галактионова бьется за золото и остается одним из самых ярких участников нового сезона РПЛ. Особенно впечатляюще выглядели железнодорожники в октябрьской встрече лидеров чемпионата против ЦСКА. Армейцы были разбиты в Черкизово со счетом 0:3, а матч запомнился потрясающими голами Алексея Батракова и Дмитрия Воробьева. Последний догнал мяч на лицевой линии и почти с нулевого угла пробил зазевавшегося сменщика Игоря Акинфеева Владислава Торопа.

Как тут избежать аналогий с легендарным голом Марко ван Бастена в ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы 1988 года?

« "Хотел подать, конечно, но получилось, как получилось. Удар получился сумасшедший. Внукам буду говорить, что так и хотел. Ошибка Торопа тоже есть. Нам хорошо, что он ошибся. Гол посвящаю семье", — поделился впечатлениями форвард после дерби. И в шутку добавил, что гол можно "и на премию Пушкаша номинировать".

Неудивительно, что Воробьева признали лучшим игроком месяца в РПЛ.

2. Непробиваемый Сафонов

Как же долго ждал своего шанса Матвей Сафонов… И дождался! Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" воспользовался травмой основного голкипера победителей Лиги чемпионов Люки Шевалье и провел в воротах парижан четыре матча (до декабря — ноль игр за клуб в сезоне-2025/26). В первых двух отстоял на ноль, а в четвертом устроил феерию, громыхнувшую на весь спортивный мир.

На прошлой неделе "ПСЖ" в Катаре обыграл бразильский "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка. Сафонов стал бесспорным героем встречи, ведь он отразил четыре послематчевых 11-метровых удара. Четыре подряд! Сумасшедшее достижение. Еще никогда в истории голкипер не справлялся с четырьмя пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Спустя пару дней выяснилось, что Сафонов получил в финале перелом левой руки и спасал ворота с серьезной травмой. Что поразило как болельщиков и СМИ, так и главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике:

« "Я не могу объяснить, это невероятно. Игрок сам не знает, как это произошло. Мы думаем, что это случилось во время третьего пенальти, когда Сафонов сделал странное движение. Он остановил последние два пенальти со сломанной рукой. Адреналин очень силен, когда ты играешь, поэтому он все еще мог останавливать эти пенальти без боли. Может быть, это карма. Это происходит со всеми игроками. Это показывает, насколько действительно игроки готовы защищать результат матча. Неважно, межнациональный кубок или какой-то другой. Каждый игрок готов. Это тот менталитет, который мы хотим видеть тут в клубе".

1. Рекордная шайба Овечкина

Нет никаких сомнений, что главной персоной уходящего года в российском спорте станет капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. А главным хайлайтом 2025-го — его шайба, заброшенная в апреле в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". Тот гол стал 895-м для Александра в регулярных чемпионатах лиги. Он обогнал по этому показателю легендарного Уэйна Гретцки и стал лучшим бомбардиром в чемпионатах НХЛ. Продолжавшаяся долгие годы погоня нашей "восьмерки" за канадцем (Ови впервые отличился в октябре 2005 года) подошла к концу.

Пролетело почти восемь месяцев, а от повтора того гола до сих пор мурашки! Вот только сам рекордсмен относится к великому голу спокойнее.

« "Знаете, ты просто начинаешь уставать постоянно слышать вопросы о том, когда это все произойдет, как ты этого достигнешь, — скажет Овечкин, когда эмоции поутихнут. — Я, одноклубники и вся организация — теперь мы можем сосредоточиться на других вещах".

Это, несомненно, главное событие в российском спорте в уходящем году. Овечкин установил планку, к которой еще долгие годы не сможет приблизиться, — так Александр переписал историю мирового хоккея и, вопреки бану нашего спорта, сделал свой успех настоящим достоянием России.

« "Я считаю, что лучшим российским спортсменом 2025 года является Александр Овечкин. Потому что рекорд определяет лучшего. В свое время никто ведь не думал, что достижение Уэйна Гретцки можно побить. А это как раз тот самый случай", — уверен прославленный Вячеслав Фетисов. (РИА Новости)

К слову, сейчас в активе 40-летнего Ови уже 912 голов в чемпионатах НХЛ. Он полностью сосредоточен на текущем сезоне-2025/26, который станет для форварда 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном".

* * *

Бонусом отметим успех российской стримерши Бабушки Ольги. Она стала обладательницей киберспортивной премии NNYS (NymN's New Year Show), которую ей дали в номинации "Лучший игровой момент года" по Counter-Strike 2. Чем же поразила наша пенсионерка киберспортивную индустрию?

Оставшись последней на карте, Бабушка Ольга, играющая под ником i_olga, в одиночку атаковала вражескую команду из пяти человек и полностью ее уничтожила. Незадолго до этого 77-летняя стримерша стала победительницей в номинации "Легенда "Твича" по версии премии SLAY 2025.