Овчинский рассказал об экосистеме для 3D-моделей на "СтроимПросто"

МОСКВА, 29 декабря – РИА Новости. Экосистемой по 3D-моделированию на портале "СтроимПросто" воспользовались с момента ее запуска свыше 1,5 тысячи раз, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, сервис, ускоряющий согласование 3D-моделей, заработал с сентября текущего года.

"Экосистема стала важным элементом цифровой трансформации строительной отрасли Москвы. Она делает процесс моделирования более удобным для профессионалов, позволяя оптимизировать многие процессы. С момента запуска экосистемы в сентябре 2025 года ею воспользовались более 1,5 тысячи раз", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.