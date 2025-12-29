https://ria.ru/20251229/ovchinskiy-2065398507.html
Овчинский рассказал об экосистеме для 3D-моделей на "СтроимПросто"
Овчинский рассказал об экосистеме для 3D-моделей на "СтроимПросто"
МОСКВА, 29 декабря – РИА Новости. Экосистемой по 3D-моделированию на портале "СтроимПросто" воспользовались с момента ее запуска свыше 1,5 тысячи раз, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, сервис, ускоряющий согласование 3D-моделей, заработал с сентября текущего года.
"Экосистема стала важным элементом цифровой трансформации строительной отрасли Москвы. Она делает процесс моделирования более удобным для профессионалов, позволяя оптимизировать многие процессы. С момента запуска экосистемы в сентябре 2025 года ею воспользовались более 1,5 тысячи раз", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Экосистема предлагает застройщикам, как добавляется в сообщении, инструменты для разработки и проверки 3D-моделей, сервис генерации текстур, геометрических объектов и материалов.