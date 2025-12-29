Овчинский: башенные краны Москвы украсили новогодними поздравлениями

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Москве более чем на 80 стройплощадках появились новогодние поздравления - к празднику украсили башенные краны и прочие объекты, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Второй год подряд поздравления на высоте – символ зимы в Москве. Преображение строительных объектов органично вливается в общий праздничный антураж столицы. Это пример того, как градостроительная стратегия Москвы интегрирует передовые методы развития городской среды с поддержанием традиций и созданием праздничного настроения", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

© Фото : пресс-служба департамента градостроительной политики Башенные краны Москвы, украшенные новогодними поздравлениями

По его словам, среди слоганов - "Строим мечты вместе", "Новый год – новые вершины", "Новый год – новый дом". Также горожане увидят на стройках герб Москвы и логотип градкомплекса столицы.