Овчинский: башенные краны Москвы украсили новогодними поздравлениями
09:15 29.12.2025
Овчинский: башенные краны Москвы украсили новогодними поздравлениями
Овчинский: башенные краны Москвы украсили новогодними поздравлениями
Новости
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: башенные краны Москвы украсили новогодними поздравлениями

Овчинский: башенные краны на стройках Москвы украсили новогодними поздравлениями

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Москве более чем на 80 стройплощадках появились новогодние поздравления - к празднику украсили башенные краны и прочие объекты, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Второй год подряд поздравления на высоте – символ зимы в Москве. Преображение строительных объектов органично вливается в общий праздничный антураж столицы. Это пример того, как градостроительная стратегия Москвы интегрирует передовые методы развития городской среды с поддержанием традиций и созданием праздничного настроения", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По его словам, среди слоганов - "Строим мечты вместе", "Новый год – новые вершины", "Новый год – новый дом". Также горожане увидят на стройках герб Москвы и логотип градкомплекса столицы.
В общей сложности к концу декабря размещено свыше 100 новогодних поздравлений - на башенных кранах и в виде баннеров. Новогодние поздравление, например, есть на стройплощадках Международной академии хоккея Александра Овечкина, многофункционального комплекса "Олимпийский" и объектов реновации.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Овчинский: в ЮВАО освободили площадку для строительства ЖК по реновации
25 декабря, 10:00
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
