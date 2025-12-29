Российский баскетболист подписал контракт с Университетом Оклахомы

«

"Прежде всего, мы рады, что Кирилл здесь, ведь путь получился долгим. Он придаст нам глубины на позиции пятого номера, что является ключевым моментом, поскольку Юго-Восточная конференция - одна из лучших лиг в стране в плане игры на подборе. Елатонцев старшего возраста, он играл против действительно хороших соперников, что также поможет нам в матчах лиги. К тому же он техничен и обладает очень хорошим чувством мяча под кольцом. Мы рады его приезду и стараемся помочь с адаптацией к нашей программе, нашей системе и нашей терминологии, чтобы он смог помочь нам как можно больше и как можно быстрее", - заявил главный тренер баскетбольной команды Университета Оклахомы Портер Мозер.