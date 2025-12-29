Российский баскетболист подписал контракт с Университетом Оклахомы

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Покинувший краснодарский "Локомотив-Кубань" российский центровой Кирилл Елатонцев перешел в баскетбольную команду Университета Оклахомы, сообщается на официальном спортивном сайте учебного заведения.
В команде ожидают, что Елатонцев сможет сыграть в матче против "Миссисипи Вэлли Стейт", который состоится в ночь на вторник по московскому времени.
«
"Прежде всего, мы рады, что Кирилл здесь, ведь путь получился долгим. Он придаст нам глубины на позиции пятого номера, что является ключевым моментом, поскольку Юго-Восточная конференция - одна из лучших лиг в стране в плане игры на подборе. Елатонцев старшего возраста, он играл против действительно хороших соперников, что также поможет нам в матчах лиги. К тому же он техничен и обладает очень хорошим чувством мяча под кольцом. Мы рады его приезду и стараемся помочь с адаптацией к нашей программе, нашей системе и нашей терминологии, чтобы он смог помочь нам как можно больше и как можно быстрее", - заявил главный тренер баскетбольной команды Университета Оклахомы Портер Мозер.
Елатонцеву 23 года. В начале октября спортсмену выдали разрешение выступать в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). Ранее краснодарский "Локомотив-Кубань" опубликовал у себя в соцсетях заявление о том, что Елатонцев самовольно покинул команду при действующем до 2029 года контракте. Клуб направил официальные обращения в Российскую федерацию баскетбола (РФБ), Международную федерацию баскетбола (FIBA) и NCAA.