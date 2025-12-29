Рейтинг@Mail.ru
12:21 29.12.2025 (обновлено: 12:35 29.12.2025)
Российский баскетболист подписал контракт с Университетом Оклахомы
Российский баскетболист подписал контракт с Университетом Оклахомы
спорт, российская федерация баскетбола (рфб), fiba, ncaa
Баскетбол, Спорт, Российская федерация баскетбола (РФБ), FIBA, NCAA
Девон Акун-Перселл и Кирилл Елатонцев в матче за 3-е место баскетбольного турнира "Единая лига ВТБ" в Краснодаре
Девон Акун-Перселл и Кирилл Елатонцев в матче за 3-е место баскетбольного турнира "Единая лига ВТБ" в Краснодаре. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Покинувший краснодарский "Локомотив-Кубань" российский центровой Кирилл Елатонцев перешел в баскетбольную команду Университета Оклахомы, сообщается на официальном спортивном сайте учебного заведения.
В команде ожидают, что Елатонцев сможет сыграть в матче против "Миссисипи Вэлли Стейт", который состоится в ночь на вторник по московскому времени.
«
"Прежде всего, мы рады, что Кирилл здесь, ведь путь получился долгим. Он придаст нам глубины на позиции пятого номера, что является ключевым моментом, поскольку Юго-Восточная конференция - одна из лучших лиг в стране в плане игры на подборе. Елатонцев старшего возраста, он играл против действительно хороших соперников, что также поможет нам в матчах лиги. К тому же он техничен и обладает очень хорошим чувством мяча под кольцом. Мы рады его приезду и стараемся помочь с адаптацией к нашей программе, нашей системе и нашей терминологии, чтобы он смог помочь нам как можно больше и как можно быстрее", - заявил главный тренер баскетбольной команды Университета Оклахомы Портер Мозер.
Елатонцеву 23 года. В начале октября спортсмену выдали разрешение выступать в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). Ранее краснодарский "Локомотив-Кубань" опубликовал у себя в соцсетях заявление о том, что Елатонцев самовольно покинул команду при действующем до 2029 года контракте. Клуб направил официальные обращения в Российскую федерацию баскетбола (РФБ), Международную федерацию баскетбола (FIBA) и NCAA.
Баскетболисты Локомотива-Кубани - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Автодор" в Единой лиге ВТБ
28 декабря, 18:12
 
