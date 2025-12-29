Житель Тамбовской области дважды выиграл в лотерею

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Охранник из Тамбовской области дважды за два месяца выиграл в лотерею — в общей сложности 70 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в "Столото".

"Жителю Тамбовской области Алексею в декабре повезло выиграть суперприз 60 миллионов рублей. Удивительно, как судьба дважды была благосклонна к Алексею, ведь в ноябре этого года Алексей приобрел билет моментальной лотереи того же дизайна и стал обладателем приза в десять миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Причем оба билета победитель купил в одной и той же точке.

По словам Алексея, незадолго перед тем ему рассказали, что его знаку зодиака будет везти в наступающем году.

"Выиграл я в 2025 году, но распоряжаться деньгами буду уже в 2026 году. Год начнется с очень приятных эмоций", — сказал победитель.