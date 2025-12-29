Рейтинг@Mail.ru
09:22 29.12.2025 (обновлено: 10:31 29.12.2025)
Житель Тамбовской области дважды выиграл в лотерею
Охранник из Тамбовской области дважды за два месяца выиграл в лотерею — в общей сложности 70 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в "Столото". РИА Новости, 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Охранник из Тамбовской области дважды за два месяца выиграл в лотерею — в общей сложности 70 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в "Столото".
"Жителю Тамбовской области Алексею в декабре повезло выиграть суперприз 60 миллионов рублей. Удивительно, как судьба дважды была благосклонна к Алексею, ведь в ноябре этого года Алексей приобрел билет моментальной лотереи того же дизайна и стал обладателем приза в десять миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Причем оба билета победитель купил в одной и той же точке.
По словам Алексея, незадолго перед тем ему рассказали, что его знаку зодиака будет везти в наступающем году.
"Выиграл я в 2025 году, но распоряжаться деньгами буду уже в 2026 году. Год начнется с очень приятных эмоций", — сказал победитель.
По данным оператора "Национальная Лотерея", с января по ноябрь в России появилось 883 лотерейных миллионера. Лидером по их числу стала Московская область (34 победителя), а самую крупную среднюю сумму выигрыша зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе — почти 38 миллионов рублей.
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею более 31 миллиона рублей
28 декабря, 03:14
 
