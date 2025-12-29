Рейтинг@Mail.ru
Непряева заняла 27-е место в гонке классическим стилем на "Тур де Ски"
17:54 29.12.2025 (обновлено: 18:39 29.12.2025)
Непряева заняла 27-е место в гонке классическим стилем на "Тур де Ски"
Непряева заняла 27-е место в гонке классическим стилем на "Тур де Ски"
Российская лыжница Дарья Непряева заняла 27-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Дарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дарья Непряева. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 27-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
Непряева преодолела дистанцию за 26 минут 56,2 секунды. Победительницей гонки стала норвежка Астрид Слинд с результатом 25 минут 33,7 секунды, второй стала Тереза Штадлобер из Австрии (отставание - +7 секунд), тройку замкнула американка Джессика Диггинс (+8,8).
Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира. В среду, 31 декабря, состоятся гонки с общего старта. Многодневка завершится 4 января.
В общем зачете "Тур де Ски" лидирует Диггинс (27 минут 45 секунд). Непряева занимает 28-е место (+2,07).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Непряева не квалифицировалась в четвертьфинал спринта на "Тур де Ски"
28 декабря, 14:10
 
Спорт Дарья Непряева Савелий Коростелев Спортивный арбитражный суд (CAS) Тереза Штадлобер Джессика Диггинс Лыжные виды спорта
 
