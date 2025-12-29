Рейтинг@Mail.ru
В России смягчили наказание за нарушение норм ввоза табака и алкоголя - РИА Новости, 29.12.2025
11:01 29.12.2025
В России смягчили наказание за нарушение норм ввоза табака и алкоголя
В России смягчили наказание за нарушение норм ввоза табака и алкоголя - РИА Новости, 29.12.2025
В России смягчили наказание за нарушение норм ввоза табака и алкоголя
Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание для граждан за нарушение норм беспошлинного ввоза табачных изделий и алкоголя... РИА Новости, 29.12.2025
россия, владимир путин, евразийский экономический союз, общество
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Общество
В России смягчили наказание за нарушение норм ввоза табака и алкоголя

В РФ смягчили наказание за нарушение норм беспошлинного ввоза табака и алкоголя

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание для граждан за нарушение норм беспошлинного ввоза табачных изделий и алкоголя. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Вместо кратного административного штрафа для физлиц вводится фиксированный штраф за перемещение табачных изделий или алкогольных напитков сверх норм, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС беспошлинно (не более 250 сигарет и не более 10 литров алкоголя).
Штраф для граждан за совершение такого административного правонарушения составит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией или без нее.
Алкогольная продукция - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин подписал закон о маркировке алкоголя в России
21 апреля, 16:06
 
РоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзОбщество
 
 
