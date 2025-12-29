Рейтинг@Mail.ru
11:19 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/moy-biznes-2065341637.html
Центр "Мой бизнес" Забайкалья расширил перечень услуг для МСП
Центр "Мой бизнес" Забайкалья расширил перечень услуг для МСП
2025-12-29T11:19:00+03:00
2025-12-29T11:19:00+03:00
Центр "Мой бизнес" Забайкалья расширил перечень услуг для МСП

Центр "Мой бизнес" Забайкальского края расширил перечень услуг для субъектов МСП

Логотип центра "Мой бизнес"
Логотип центра "Мой бизнес"
Логотип центра "Мой бизнес". Архивное фото
Логотип центра "Мой бизнес". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Забайкальского края расширил перечень услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Теперь предприниматели могут получить дополнительные меры нефинансовой поддержки, направленные на развитие и продвижение их компаний. Новые услуги предоставляются на базе двух структур центра: центра поддержки предпринимательства и центра инноваций социальной сферы.
В Центре поддержки предпринимательства теперь доступен комплекс услуг для продвижения бизнеса: изготовление наружной рекламы и полиграфической продукции, сертификация, создание имиджевых видеороликов, а также разработка фирменного стиля и брендбука.
"В Центре инноваций социальной сферы начала действовать отдельная услуга по изготовлению рекламно-полиграфической продукции. Поддержку в рамках этой меры получат 43 субъекта малого и среднего предпринимательства, включённые в реестр социальных предприятий", — подчеркнула министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Всего с учетом всех направлений планируется поддержать около 150 субъектов Забайкальского края. Меры ориентированы на компании из различных отраслей и направлены на усиление бизнеса — от улучшения визуального продвижения до повышения качества и конкурентоспособности продукции.
Эта работа является частью системного развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, которое ведет центр "Мой бизнес" Забайкальского края. Его задача — предлагать бизнесу региона востребованные и практические инструменты для устойчивого роста.
Вся деятельность по поддержке предпринимателей в регионе реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
