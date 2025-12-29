Центр "Мой бизнес" Забайкалья расширил перечень услуг для МСП

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Забайкальского края расширил перечень услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Теперь предприниматели могут получить дополнительные меры нефинансовой поддержки, направленные на развитие и продвижение их компаний. Новые услуги предоставляются на базе двух структур центра: центра поддержки предпринимательства и центра инноваций социальной сферы.

В Центре поддержки предпринимательства теперь доступен комплекс услуг для продвижения бизнеса: изготовление наружной рекламы и полиграфической продукции, сертификация, создание имиджевых видеороликов, а также разработка фирменного стиля и брендбука.

"В Центре инноваций социальной сферы начала действовать отдельная услуга по изготовлению рекламно-полиграфической продукции. Поддержку в рамках этой меры получат 43 субъекта малого и среднего предпринимательства, включённые в реестр социальных предприятий", — подчеркнула министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.

Всего с учетом всех направлений планируется поддержать около 150 субъектов Забайкальского края. Меры ориентированы на компании из различных отраслей и направлены на усиление бизнеса — от улучшения визуального продвижения до повышения качества и конкурентоспособности продукции.

Эта работа является частью системного развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, которое ведет центр "Мой бизнес" Забайкальского края. Его задача — предлагать бизнесу региона востребованные и практические инструменты для устойчивого роста.