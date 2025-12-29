https://ria.ru/20251229/moskva-2065264421.html
Ефимов: 80 участков были выделены под масштабные инвестпроекты в 2025 году
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Власти Москвы в 2025 году передали 80 участков на 200 гектаров под масштабные инвестиционные проекты (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2025 году город предоставил инвесторам 80 земельных участков общей площадью более 200 гектаров для строительства производственных, общественно-деловых, спортивных и социальных объектов. Площадки расположены во всех административных округах, благодаря чему получится обеспечить сбалансированное развитие столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении пресс-службы градкомплекса отмечается, что в связи с решениями, принятыми в текущем году по программе МаИП, в Москве
могут появиться предприятия по производству оборудования для машин, медицинских изделий, спецтехники, строительных деталей и электронных устройств.
На данный момент, как уточнили в градкомплексе, в городе реализуются около 360 таких проектов, которые построят на участках общей площадью 800 гектаров. Например, около 100 промышленных проектов, 70 многофункциональных комплексов, спорткомплексы, школы, детские сады, медцентры, культурные объекты, дорожно-транспортная инфраструктура.
В частности, в районе Савелки в Зеленограде
строят технопарк на участке площадью 4,5 гектара. Этот объект станет завершающим для промышленно-строительного комплекса города. Кроме того, в четыре районах на западе Москвы возводят несколько школ, детских садов и центр допобразования на участке общей площадью 8,67 гектаров, добавили в пресс-службе столичного градкомплекса.