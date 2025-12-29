В Подмосковье задержали мужчину, пробравшегося ночью в закрытый магазин

В ведомстве сообщили, что сигнал "Тревога" поступил на пульт централизованного наблюдения из магазина, расположенного на улице Ленина. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который ел мандарины и запивал их алкоголем. Силовики задержали злоумышленника до того, как он успел покинуть магазин.