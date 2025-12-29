Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали мужчину, пробравшегося ночью в закрытый магазин
15:36 29.12.2025 (обновлено: 17:08 29.12.2025)
В Подмосковье задержали мужчину, пробравшегося ночью в закрытый магазин
Мужчина проник в закрытый магазин, съел мандарины и выпил алкоголь в подмосковном Орехо-Зуево, он задержан, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 29.12.2025
происшествия
наро-фоминск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московская область (подмосковье)
Задержание подмосковного вора в ночном магазине
Вор-гурман залез ночью в закрытый магазин, чтобы поесть мандарины и выпить - его задержали в Подмосковье. Во время пира мужчина параллельно собирал себе "продуктовый набор" для выноса - банку кофе, бутылку водки, пиво и чипсы.
В Подмосковье задержали мужчину, пробравшегося ночью в закрытый магазин

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мужчина проник в закрытый магазин, съел мандарины и выпил алкоголь в подмосковном Орехо-Зуево, он задержан, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии в MAX.
В ведомстве сообщили, что сигнал "Тревога" поступил на пульт централизованного наблюдения из магазина, расположенного на улице Ленина. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который ел мандарины и запивал их алкоголем. Силовики задержали злоумышленника до того, как он успел покинуть магазин.
"Находясь внутри, злоумышленник принялся поглощать мандарины и запивать их спиртным, параллельно собирая в пакет "продуктовый набор" для выноса: банку кофе, бутылку водки, пиво и чипсы. Сотрудники вневедомственной охраны задержали гастрономического налётчика", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что задержанный попал в закрытый сетевой супермаркет, отжав входные двери в зоне погрузки.
В ведомстве подчеркнули, что задержанный 39-летний уроженец Наро-Фоминска ранее уже был судим за кражу. Мужчину подозревают в незаконном проникновении и краже.
Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день
Заголовок открываемого материала