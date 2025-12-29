https://ria.ru/20251229/magazin-2065439250.html
В Подмосковье задержали мужчину, пробравшегося ночью в закрытый магазин
Задержание подмосковного вора в ночном магазине
Вор-гурман залез ночью в закрытый магазин, чтобы поесть мандарины и выпить - его задержали в Подмосковье.
Во время пира мужчина параллельно собирал себе "продуктовый набор" для выноса - банку кофе, бутылку водки, пиво и чипсы.
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Мужчина проник в закрытый магазин, съел мандарины и выпил алкоголь в подмосковном Орехо-Зуево, он задержан, сообщили
в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии в MAX.
В ведомстве сообщили, что сигнал "Тревога" поступил на пульт централизованного наблюдения из магазина, расположенного на улице Ленина. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который ел мандарины и запивал их алкоголем. Силовики задержали злоумышленника до того, как он успел покинуть магазин.
"Находясь внутри, злоумышленник принялся поглощать мандарины и запивать их спиртным, параллельно собирая в пакет "продуктовый набор" для выноса: банку кофе, бутылку водки, пиво и чипсы. Сотрудники вневедомственной охраны задержали гастрономического налётчика", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что задержанный попал в закрытый сетевой супермаркет, отжав входные двери в зоне погрузки.
В ведомстве подчеркнули, что задержанный 39-летний уроженец Наро-Фоминска
ранее уже был судим за кражу. Мужчину подозревают в незаконном проникновении и краже.