Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы поставил в медучреждения 3,7 млн изделий

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" поставил в медицинские учреждения города 3,7 миллиона единиц изделий для стомированных пациентов в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Развитие медицинской отрасли – ключевая задача для столичной промышленности в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина. Бесперебойному обеспечению пациентов жизненно важными медизделиями, повышению уровня локализации и импортозамещению способствуют контракты с гарантированным сбытом. Так, резидент ОЭЗ Москвы в 2025 году поставил в медицинские учреждения города 3,7 миллиона единиц изделий для стомированных пациентов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Так, предприятие "ГемаТех", которое располагается на площадке "Печатники", производит более 90 наименований современных медицинских изделий различных модификаций. Например, калоприемники, уроприемники и мочеприемники, не уступающие зарубежным аналогам. В этой разработке принимали участие ведущие профильные медицинские институты и специалисты.

Офсетный контракт на создание современного высокотехнологичного производства медицинских изделий на базе столичной особой экономической зоны был заключен с департаментом здравоохранения города Москвы в 2019 году. Таким образом, с января 2022 года "ГемаТех" ведет поставки своей продукции в учреждения здравоохранения Москвы.

Ранее Собянин в ходе отчета депутатам Московской городской думы о результатах деятельности правительства Москвы за этот год отмечал, что в столице активно развивается медпромышленность. Он также обратил внимание на преимущества офсетных контрактов.