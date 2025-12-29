Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы поставил в медучреждения 3,7 млн изделий - РИА Новости, 29.12.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:00 29.12.2025
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы поставил в медучреждения 3,7 млн изделий
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы поставил в медучреждения 3,7 млн изделий - РИА Новости, 29.12.2025
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы поставил в медучреждения 3,7 млн изделий
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" поставил в медицинские учреждения города 3,7 миллиона единиц изделий для стомированных пациентов в этом году, сообщил... РИА Новости, 29.12.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
москва
москва, максим ликсутов , твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы поставил в медучреждения 3,7 млн изделий

Максим Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы поставил в медучреждения 3,7 млн изделий

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство резидента ОЭЗ Москвы
Производство резидента ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство резидента ОЭЗ Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" поставил в медицинские учреждения города 3,7 миллиона единиц изделий для стомированных пациентов в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Развитие медицинской отрасли – ключевая задача для столичной промышленности в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина. Бесперебойному обеспечению пациентов жизненно важными медизделиями, повышению уровня локализации и импортозамещению способствуют контракты с гарантированным сбытом. Так, резидент ОЭЗ Москвы в 2025 году поставил в медицинские учреждения города 3,7 миллиона единиц изделий для стомированных пациентов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Так, предприятие "ГемаТех", которое располагается на площадке "Печатники", производит более 90 наименований современных медицинских изделий различных модификаций. Например, калоприемники, уроприемники и мочеприемники, не уступающие зарубежным аналогам. В этой разработке принимали участие ведущие профильные медицинские институты и специалисты.
Офсетный контракт на создание современного высокотехнологичного производства медицинских изделий на базе столичной особой экономической зоны был заключен с департаментом здравоохранения города Москвы в 2019 году. Таким образом, с января 2022 года "ГемаТех" ведет поставки своей продукции в учреждения здравоохранения Москвы.
Ранее Собянин в ходе отчета депутатам Московской городской думы о результатах деятельности правительства Москвы за этот год отмечал, что в столице активно развивается медпромышленность. Он также обратил внимание на преимущества офсетных контрактов.
Важную роль в развитии высокотехнологичной промышленности играет ОЭЗ "Технополис Москва". Ее резиденты могут существенно снизить налоговую нагрузку. Например, они на десять лет освобождаются от налога на имущество, землю и транспорт, платят 2% налога на прибыль вместо 25%, а также освобождены от таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
