Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
23:57 29.12.2025
Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности, заявил Лавров
Россия направила США в сентябре приглашение к диалогу о формировании системы гарантий безопасности и считает, что отправной точкой для дискуссий могут выступить РИА Новости, 29.12.2025
Новости
Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности, заявил Лавров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия направила США в сентябре приглашение к диалогу о формировании системы гарантий безопасности и считает, что отправной точкой для дискуссий могут выступить проекты, представленные Вашингтону и странам Европы в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Предстоит сформировать систему гарантий безопасности. В этой связи в сентябре передали американцам соответствующее приглашение к диалогу. Убеждены, что отправной точкой для дискуссий могут стать проекты договоров, представленные нашей страной на рассмотрение Вашингтона и европейских столиц еще в декабре 2021 года", - сказал министр агентству.
При этом он подчеркнул, что любые гарантии должны быть основаны на принципе неделимости безопасности, который закреплен в консенсусных документах саммитов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Лавров призвал вырабатывать гарантии устранения причин конфликта на Украине
