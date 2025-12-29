Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия направила США в сентябре приглашение к диалогу о формировании системы гарантий безопасности и считает, что отправной точкой для дискуссий могут выступить проекты, представленные Вашингтону и странам Европы в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.